Coup de coeur : Étoiles du Nord, de Brittainy C. Cherry

Dernier tome de la Série “Compass”, “Étoiles du Nord” de Brittainy C. Cherry nous emmène dans le Wisconsin pour l’histoire d’Aiden et Hailee.

Résumé

Hailee et Aiden, qui ont grandi dans une petite ville du Wisconsin, sont amoureux depuis l’enfance. Au moment où l’étoile de Aiden se met vraiment à briller au firmament d’Hollywood, un scandale éclate et il s’envole pour la Californie. Cinq ans plus tard, Hailee retrouve l’homme dont elle avait brisé le cœur toutes ces années auparavant. L’homme qui était devenu son ennemi juré. Le défi ? Ne pas retomber amoureuse de lui cette fois-ci, car elle était sûre qu’il ne serait pas d’accord pour la rattraper dans sa chute.

À propos du livre

Paru en mai aux éditions Hugo New Romance en format poche, “Étoiles du Nord” est le dernier tome de la série “Compass” de Brittrainy C. Cherry. Le premier tome, le deuxième tome et le troisième tome ont été de magnifiques coups de coeur. Spoiler alert, le dernier a dépassé toutes mes attentes !

À chaque fin de roman de la série “Compass”, je me disais que le prochain ne pourrait pas être au-dessus. Et pourtant… J’avais des réserves concernant ce dernier tome. En effet, on ne connaissait ni Aiden, qui a fait une apparition express à la fin du troisième tome, ni Hailee. J’avais donc peur de ne pas autant réussir à m’accrocher aux personnages, mais que nenni ! Aiden et Hailee sont fascinants et tout aussi attachants que les héros et héroïnes des trois autres tomes !

Mon avis

Des quatre tomes de la série “Compass”, “Étoiles du Nord” est celui qui m’a le plus touché. En effet, il aborde des sujets qui me sont proches ou qui m’ont souvent posé question, comme la grossophobie, la pression des pairs, la célebrité et ses conséquences, la solitude, la peur de décevoir, etc.

Dans ce tome, l’autrice aborde de manière apporfondie le rapport à son propre corps, la grossophobie, et les troubles du comportement alimentaire qui en découle souvent. Je suis toujours émerveillée de voir à quel point Brittainy C. Cherry décrit parfaitement le fait d’être grosse. La tempête que peuvent représenter nos pensées en tant que femmes grosses, qui luttent contre la grossophobie de la société tout en essayant de s’accepter et de s’aimer. Les questions qui peuvent nous traverser alors que nous sommes en train de manger un dessert à côté de quelqu’un par exemple, et malgré notre plaisir, ne pas pouvoir nous empêcher de nous demander ce que l’autre pense. Est-ce qu’elle pense qu’on se goinfre ? Qu’on ferait mieux de ne pas manger ça ? Est-ce qu’elle nous juge ?

L’autrice évoque aussi le vécu des personnes grosses dans la société, au travers d’un mobilier souvent non adapté par exemple. J’apprécie vraiment le réalisme de cette représentation, et le message d’acceptation de son corps qu’elle délivre.

J’ai trouvé le duo amoureux dans “Étoiles du Nord” très touchant. Aiden et Hailee s’aiment depuis toujours, et de la manière la plus pure qu’il soit. Voir à quel point ils utilisent la force de cet amour pour dépasser toutes leur difficultés est très émouvant. De plus, j’ai trouvé la relation très saine, avec une volonté d’aller chercher de l’aide, et de se respecter quelle que soit la situation. C’était un véritable plaisir de parcourir ces cinq cent et quelques pages en leur compagnie.

Le petit bonus : le final où l’on retrouve tous les autres personnages des autres tomes de la série “Compass”. Un beau moment très émouvant !

En bref

“Étoiles du Nord” est une magnifique manière de clore cette série de quatre histoires toutes plus touchantes les unes que les autres.