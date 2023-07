Découvrez les « Cherche et trouve en photos ! » – Éditions Rustica

« Les oiseaux » et « Les animaux de la forêt » rejoignent donc la collection de « Cherche et trouve en photos ! » publiée aux Éditions Rustica. Deux grands albums qui proposent aux enfants d’observer la nature à la recherche de plus de 150 animaux et d’apprendre ainsi à les nommer.

« Cherche et trouve en photos ! » – Rusti’kid

Les enfants raffolent de « cherche et trouve ». Il faut dire que le concept a bien été pensé puisqu’ils n’auront qu’à observer longuement pour retenir tout un tas d’informations. Et c’est le cas ici avec les deux ouvrages que nous avons pu découvrir, à savoir « Les oiseaux » et « Les animaux de la forêt ».

Ils vont se retrouver en immersion dans la nature à la recherche d’oiseaux de toutes sortes. Des oiseaux que même nous adulte ne connaissons pas encore. Tout cela grâce à de superbes photos aux diverses thématiques.

Les deux albums sont construits de la même façon. Dès l’ouverture du livre, nous retrouvons une double page avec une illustration au cœur de la nature ainsi qu’un zoom sur quelques oiseaux ou animaux de la forêt dans ce cas précis. Et en toute fin des albums, les réponses pour chaque cherche et trouve sont proposées également.

Plus de 150 animaux à retrouver !

Vous l’aurez compris, au cœur des 10 environnements, les enfants auront la joie d’avoir à retrouver 15 animaux à chaque fois. Et qui aurait pu croire qu’il y ait autant d’oiseaux, et autant d’animaux qui se cachent dans la forêt ? Cela va permettre aux enfants de reconnaître des animaux qu’ils auront peut-être la chance de repérer eux-mêmes dans la nature. Pour les oiseaux, ils observeront un toucan, le geai des chênes, le moineau, le merle, le vautour pape, la pie noire, la fauvette, etc. Quant aux animaux de la forêt, ils fouilleront au cœur de la nature à la recherche d’une musaraigne, une bécasse, un faisan, un castor, l’escargot, le faon, la libellule, l’abeille, la biche, le lapin, le loup, etc.

Vous partez en vacances ? Surtout, n’oubliez pas de glisser ces « Cherche et trouve en photos ! » dans votre valise !

Les livres sont disponibles aux Éditions Rustica et sur Amazon.