La peinture magique – La forêt tropicale

La collection La peinture magique, des éditions Usborne, se complète avec le titre La forêt tropicale, paru en juin 2023. Un cahier souple, accompagné d’un pinceau, qui propose de passer sur des motifs, pour faire apparaître des couleurs et éveiller ainsi les animaux de la forêt tropicale.

Dès la première page, des explications données aux enfants leur permettent de découvrir et commencer l’activité suggérée. Ainsi, des consignes expliquent qu’il faut tremper la pointe du pinceau dans l’eau. Puis, il faut passer le pinceau sur les lignes et motifs noirs à l’intérieur des formes. La peinture et les couleurs devraient apparaître comme par magie ! Il est conseillé de laver le pinceau avant de commencer à peindre une autre forme, pour éviter de mélanger les couleurs. Il faudra aussi déplier le grand rabat, à la fin de l’ouvrage, pour empêcher la peinture et l’eau de traverser la page.

Les explications restent simples et brèves, offrant l’essentiel aux enfants, afin qu’ils puissent réussir, par eux-mêmes, l’activité présentée. L’activité est plaisante, proposant aux jeunes artistes, à partir de 5 ans, de réaliser de superbes peintures. En effet, le concept reste simple et efficace, il suffit juste d’apporter un peu d’eau ! Le cahier offre tout le nécessaire, permettant ainsi de l’emporter facilement en soirée, en week-end ou en vacances. L’ouvrage suggère également de découvrir quelques animaux de la forêt tropicale. Il y a, entre autres, le basilic vert, le paresseux, la mygale, le singe écureuil… Six tableaux et animaux sont donc à retrouver et à mettre en couleurs. Les pages sont prédécoupées, permettant de les retirer facilement, pour les offrir ou les afficher.

La forêt tropicale est un cahier souple de la collection La peinture magique, des éditions Usborne. Un ouvrage original, qui paraît simple, mais offre une activité parfaite, magique et captivante, avec seulement un pinceau inclus et un peu d’eau, pour faire apparaître de belles couleurs sur de jolis dessins.

