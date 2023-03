A Roquebrune-Cap-Martin, des vols en parapente pour des enfants malades et leurs familles

Le week-end du 4 et 5 mars, l’association “Plus de sport/Plus de vie” a permis à des enfants atteints de maladies graves ainsi qu’à leurs familles de voler en parapente au-dessus de Roquebrune-Cap-Martin, aux portes de Monaco et de Menton.

Le temps était magnifique et la vue à couper le souffle : toutes les conditions étaient donc réunies pour faire du premier week-end du mois de mars une parenthèse enchantée pour de nombreux enfants et leurs familles venus des départements du Var et des Bouches du Rhône. Certains n’en étaient pas à leurs coups d’essai tandis que d’autres faisaient leurs baptêmes de l’air et s’élançaient pour la première fois en parapente. Sensations fortes et moments riches en émotion pour les enfants et leurs familles. Comme l’a rappelé une maman, “être là nous permet à tous de souffler et de prendre du courage pour affronter l’hôpital et les traitements”. Ils ont l’habitude de se croiser dans les couloirs de l’hôpital de la Timone de Marseille. Cette fois, ils étaient réunis dans la bonne humeur sur le site de vol du Mont Gros et de la plage du Golfe Bleu de Roquebrune Cap-Martin, considéré comme l’un des hauts lieux du parapente en Europe.

Des vols organisés par des bénévoles de l’association “Plus de sport / Plus de vie”

Si ces vols en parapente ont pu être organisés, c’est grâce aux bénévoles de l’association “Plus de Sport / Plus de vie” menée par Olivier Berzal et Christelle Rivière. Pour cet événement, sont également intervenus les associations “Des coccinelles Rouges pour Thomas”, “Donner Un Sourire”, “Nathanaël , du Rêve et de l’Espoir” ainsi que de nombreux pilotes accompagnant membres de la fédération française de vol libre. Le camp de base s’est installé à la résidence de tourisme Le Golfe Bleu, partenaire de l’opération.

Rendez-vous en mars 2024 pour une nouvelle édition sur le site de Roquebrune-Cap-Martin !