Un final cataclysmique, pour ce thriller fantastique, dans l’esprit des deux autres tomes, c’est-à-dire, complètement barré. Publié aux Éditions Glénat le 14 septembre 22 !!! (+16)

Le décor :

Une route au milieu du désert…

Le shérif et Zawalski sont en route vers la petite ville de Flagstone. C’est l’heure des confidences, et même si le sujet n’est pas la vie privée de chacun, les révélations sont tout de même assez cocasses ! Finalement, tout le monde est, à priori, missionné par un organisme fédéral ou autre et les affaires de disparitions d’enfants et d’adolescents coïncident lourdement avec des « docteurs » nazis aux penchants médicaux axés sur la génétique !!

Plus loin, un char d’assaut veille la planque d’El Loco. Pris dans un élan d’adrénaline, les deux sbires décident d’arroser la baraque de tirs de balles et de missiles. À leur grande stupeur, ce n’est pas El Loco qui apparaît au milieu des flammes, mais un convoi de chars nazis qui déboulent, comme ça, au milieu de nulle part.

Pendant ce temps, près de l’entrée dérobée du Valhalla Hotel, gît le corps criblé de balles de Zehn. La pauvre âme occis n’aura jamais vu tant de monde autour d’elle de son vivant ! Tous, se posent la même question : le cadavre, porte-t-il un masque ??? Il semblerait que non ! Mais voilà que le shérif et Zawalski arrive sur les lieux, suivis d’une ribambelle de troupes !!!

Dans les sous-sols, Frau Winkler prépare une réception au petit oignon à tous ces invités surprise !! Ainsi qu’à ses prisonniers dérangeants… Une réception du tonnerre napalm !!!

Le point sur la BD :

Le final, aux Éditions Comix Buro/Glénat, qu’on attendait et qui laisse supposer de l’état psychologique agité des deux auteurs (second degré) !! Patrice Perna et Fabien Bedouel clôturent leur trilogie de Valhalla Hotel comme le final d’un feu d’artifice : tout en éclat pétards, fusées et fumigènes, et nous, les lecteurs on est comme des gosses : émerveillés, soufflés et bouche-bée !!! Les dialogues sont toujours aussi cyniques. Les personnages haut en couleurs. Les références cinématographiques toujours nombreuses. Le scénario mené tambour battant mais avec une maitrise chirurgicale ! Pour une fois qu’une “série” n’est pas clôturée à la va-vite, on jubile. Révélations sur les anciens nazis, surprises sur certains des protagonistes, rien n’est laissé de côté.

Et Bedouel nous régale une nouvelle fois de ses illustrations « gargantuesquement » phénoménales !

La conclusion :

Fin de cette trilogie BD complètement déjantée, extrêmement divertissante !!! Valhalla Hôtel aux Éditions Glénat nous aura tenu en haleine, c’est sûr. Et même si la conclusion se passe « presque » sans encombre, avec quelques révélations perchées, le visage sur lequel on termine la lecture, nous fait penser que tout n’est peut-être pas fini. (Pitié, on veut une suite axée sur les « trafiqués »).

Une trilogie cataclysmique, étonnante et complètement hors-sentier que l’on n’est pas prêt d’oublier de sitôt !!!