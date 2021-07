Le décor :

Valhalla hôtel, Flatstone … L’entrée d’un bunker portant le chiffre 6, caché derrière l’immense bâtiment touristique. Zehn, un adolescent à l’allure étrange, et Tausend, une jeune gamine, jouent à cache-cache dans les couloirs de ce qui ressemble à un incroyable réseau souterrain aménagé ! Tandis que Tausen compte à rebours avant d’entamer sa recherche, Zehn cherche en vain une cachette. Il décide de sortir du bunker pour trouver un endroit où, cette fois, sa jeune amie ne le trouvera pas.

Mais, lorsque la chétive gamine s’aperçoit que celui-ci a bravé l’interdit de sortir, elle se met dans une rage folle, et quelque chose de complètement inattendu se produit !!!!

Pendant ce temps, Zawalski s’empresse de prévenir le shérif qu’une rixe a eu lieu sur le terrain d’El Loco. Tous deux se retrouvent sur place, avec l’adjointe Betty, complètement effarés devant le spectacle …

Le point sur la BD :

On retrouve l’invraisemblable histoire de Valhalla Hotel chez Glénat, là où on l’avait laissée : dans le bordel le plus total !!!! Patrice Perna et Fabien Bedouel continuent de nous régaler avec ce scénario particulièrement étonnant, où ils nous dévoilent petit à petit, les petits secrets de chacun. Les protagonistes sont frais et aussi surprenants que la trame !!! On est complètement pendus à chaque page, amusés par cette ambiance extraordinaire, cet humour « anglais » qui passe tellement bien. Mais surtout, sur la tournure du scénario à laquelle on ne s’attend pas du tout !!!

Pardonnez-moi de ne point m’étaler, mais je ne voudrais pas vous gâcher l’effet de surprise, car ce qui semblait, dans le premier tome, être un road-trip bizarre, se transforme ici, en un récit qui tient parfaitement la route !!!! Les références d’animations connues sont loufoquement bien placées (shrek/bugs bunny…) dans les dialogues et elles nous font mourir de rire, transposées dans le contexte de leur scénario !

Bien entendu, les illustrations suivent la vibe : efficaces, cinématographiques, alternant entre explosions et situations cocasses !!!

La conclusion :

Sceptique sur la tournure des évènements dans le premier tome, vous feriez mieux de vous accrocher pour ce second opus !! Valhalla Hotel aux Éditions Glénat a, de passionnant, ce que les autres non pas : la subtilité et cette trame étrange qui se révèle au fil de la lecture ! On est entre le thriller fantastique et le policier horrifique !!! C’est juste rythmé comme il faut : lorsque c’est calme, c’est frais et surprenant. Lorsque c’est la guerre : ça explose vite mais pas trop !!

Une Ola coronarienne pour cette trilogie dont il me tarde, assurément la suite et fin !