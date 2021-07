Idéfix et les irréductibles – Pas de quartier pour le latin !

Pas de quartier pour le latin ! est le premier tome d’une nouvelle série, Idéfix et les irréductibles. Le petit chien a enfin sa bande dessinée, parue en juin 2021, et présentant trois aventures du petit chien et de sa bande d’amis, deux ans avant sa rencontre avec Astérix et Obélix.

C’est dans les rues de Lutèce que débute l’histoire. De retour après une promenade matinale, pour profiter du bon air de Lutèce, Idéfix, Turbine et Padgachix retrouvent Asmatix, un vieux pigeon. Il est heureux de retrouver les chiens et leur demande s’ils ont pensé à lui rapporter du pain. C’est Idéfix qui lui répond. Les chiens n’en ont pas trouvé. Cependant Turbine à rapporter un bâton, et pas un petit, mais un gros morceau de bois, tellement gros qu’en tournant la tête, elle fait tomber un casque et une balle qui se trouvait dessous. Baratine est réveillée par le bruit et demande aux chiots de la laisser faire sa sieste ! Turbine remarque immédiatement le balle, toute ravie. Alors qu’elle s’apprête à la prendre dans sa gueule, elle demande à Idéfix si elle peut jouer avec. Le vieux pigeon se met aussitôt devant elle, protégeant la balle. Elle raconte alors l’histoire de Chevrotine…

C’est donc trois courtes histoires qui sont à découvrir dans ce petit album, où l’on retrouve avec plaisir, Idéfix, ce petit chien attachant et adorable, deux ans avant qu’il ne rencontre Astérix et Obélix, à la sortie d’une charcuterie de Lutèce, dans l’album Le tour de Gaule d’Astérix. Cette première bande dessinée, d’une nouvelle série, entraine les lecteurs sans les rues de Lutèce, mais aussi des catacombes, de la tour de Grand Colombier… Le petit chien n’est pas seul, il est accompagné de deux autres chiens, ou plutôt un chien et une chienne, mais aussi une chatte et un vieux pigeon. Une joyeuse bande, celle des irréductibles, qui semble malmener les chiens des romains et la vie du général Labienus et de sa chatte Monalisa. D’intrépides et amusantes petites aventures sont à découvrir, avec quelques références, qui ne manquent pas de nous marquer et quelques personnages à retrouver. Le dessin reste le même que les albums d’Astérix, avec un trait fin, fluide, des personnages expressifs et un univers coloré.

Pas de quartier pour le latin ! est le premier tome d’une nouvelle série intitulée Idéfix et les irréductibles, qui présente trois petites et amusantes aventures de ce petit chien adorable, avant qu’il ne rencontre les deux héros gaulois, avec quelques animaux irréductibles, qui forment une joyeuse bande !