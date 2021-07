Léonard, tome 52, Vacances de génie

Vacances de génie est le cinquante-deuxième tome de la série pleine d’humour et d’imagination Léonard, paru aux éditions Le Lombard, en juin 2021. Une bande dessinée de Zidrou et Turk, qui présente la suite des aventures de Léonard et son disciple, Basile, pour quelques situations hilarantes, invitant à prendre quelques vacances.

Léonard débarque en criant dans la chambre de Basile, lui demandant de se lever ! En effet, le gouvernement italien lui a confié la prestigieuse mission de réactiver le tourisme dans les Alpes. Basile, son oreiller sur la tête le félicite, mais il ne voit pas en quoi cela le concerne. Plus tard, Léonard grimpe tranquillement sur la montagne, avec Raoul. Derrière eux, Basile transporte une énorme caisse sur son dos. Il tire la langue qui devient de plus en plus grande et rappelle que lui est né en Belgique, un pays plat ! Un peu plus haut, Léonard et Raoul attendent paisiblement Basile. Le génie s’énerve, se demandant qui est le plus jeune des deux, celui dans la plénitude de ses moyens physiques ! Avec l’aide d’un ouvre-boîte, Basile remet sa langue en place, tout en apprenant qu’il se trouve dans les Dolomites, où les mouflons sauvages pullulent. D’ailleurs, il se fait renverser par un mouflon énervé…

L’infatigable génie s’y remet et avec plaisir, pour relancer le tourisme, entre autres… En effet, Léonard ne manque jamais d’imagination pour inventer des choses incroyables, afin de passer d’agréables vacances et d’améliorer le quotidien. On ne se lasse pas du génie qui réveille Basile, des remarques du chat Raoul, qui suit son maître partout et de ce disciple à qui il arrive tout et surtout le pire ! Les gags, de plusieurs ou une page, s’enchainent aisément, offrant des situations cocasses, des scènes hilarantes et quelques bons fous rires. Entre autres, on y découvre aussi la réalisation de la Joconde par Léonard pue conquis, et Basile heureux, qui découvre une série plus réaliste, celle de Ric Hochet ! Un jeu des 7 erreurs, comme dans un cahier de vacances, vient agrémenter l’album. Le dessin reste le même, rond et doux, avec des personnages expressifs, attachants, ainsi qu’un trait fluide et plutôt agréable.

