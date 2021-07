Histoires & destins – Le garde du corps de Massoud

Le garde du corps de Massoud est le premier tome de la nouvelle collection des éditions Delcourt, Histoires et destins, en partenariat avec Guerres & histoire. Une bande dessinée de Jean-Pierre Pécau et Renato Arlem, parue en juin 2021, qui présente un récit complet biographique.

Celui qui vient en Afghanistan reviendra en Afghanistan, le pays des aigles et le royaume de l’insolence. Retourner en Afghanistan et mourir, c’est tout ce que souhaite un vieil homme, Nikolaï. Il travaille dix heures par jour, pour décharger des camions et gagne à peine de quoi nourrir ses enfants. Ici, ils n’ont aucun avenir. Sa famille n’est plus de ce monde, et on refuse qu’ils repartent dans leur pays. Aussi, ils n’ont plus de pays, ils errent comme des fantômes dans les limbes, aux frontières du monde des hommes. Du moins c’est l’impression qu’à Nikolaï… Après une présentation de sa capacité à bien tiré et connaître les armes, ses camarades se posent des questions. L’un d’eux affirme qu’il est un ancien d’Afghanistan, qu’il aurait été soldat des forces spéciales… Un autre homme explique qu’il était le garde du corps du commandant Massoud, le lion du Panshir.

C’est un récit intéressant et enrichissant, qui se dévoile ici, dans cette bande dessinée bien écrite et découpée. C’est un vieil homme qui va raconter sa vie à ses camarades, revenant sur la guerre en Afghanistan, où les russes mènent le combat. Il va y découvrir les dessous de la guerre, les profits de chacun, avant d’être fait prisonnier pas les moudjahidines. Persuadé qu’il va mourir, il va réussir à gagner la confiance du commandant Massoud et devenir son garde du corps, lui sauvant la vie à plusieurs reprises. L’histoire est bien structurée, avec de l’action, des explications et une rencontre bien particulière, avec ce soldat russe qui va épouser la cause de ces moudjahidines. La narration est plaisante, touchante même, avec ce vieil homme qui s’explique. L’ouvrage se complète avec un dossier sur la soviétisation de l’Afghanistan et la présentation de quelques personnages, avec photographies. Le dessin est plaisant, moderne, travaillé et efficace, plutôt réaliste.

Le garde du corps de Massoud est le premier tome d’une nouvelle collection des éditions Delcourt, Histoire & destins, présentant ainsi la vie de Nikolaï Bystrov, soldat de l’URSS, qui va être fait prisonnier par les moudjahidines, dont il va finir par épouser la cause, devenant le garde du corps du commandant Massoud.