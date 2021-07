L’incroyable aventure des bébés est un ouvrage de Victor Coutard et Pooya Abbasian, paru aux éditions Nathan, en juin 2021. Un livre qui propose une approche originale pour faire découvrir aux jeunes lecteurs, les premiers mois de la vie d’un bébé.

Dans le ventre de maman, bébé se sent un peu à l’étroit. C’est l’heure pour lui de conquérir le monde et de sortir. Il y a plein d’air qui rentre dans ses poumons, c’est surprenant ! Puis, le bébé pousse son premier cri, comme un bonjour à tout le monde. C’est à partir de là, que le bébé a décidé de raconter lui-même les premiers mois de sa vie. La sage-femme vient couper le cordon ombilical qui, comme une paille, a permis de le nourrir pendant les neuf mois passés dans le ventre de la maman. Pour ne pas avoir, ni trop chaud, ni trop froid, le peau à peau est conseillé, collé tout nu contre la maman ou le papa.

Le livre est original, avec pour narrateur le bébé qui raconte ses premiers mois. Il donne ses impressions sur ce qu’il ressent et vit, expliquant avec tendresse et humour ces grands moments, de sa croissance. Des bulles viennent apporter des informations complémentaires, ce qu’est le cordon ombilical, ce qu’est une sage-femme, le peau à peau, la formation du crâne, l’habillage, la vue du bébé… Des explications claires et simples, afin que les jeunes lecteurs puissent comprendre les réactions du bébé, pourquoi il faut faire attention, comment il évolue… La présentation est ludique, attrayante et amusante, avec ce bébé qui s’exprime et les informations complémentaires, afin que les grands frères et grandes sœurs puissent aussi comprendre et participer à l’évolution du bébé, pendant leurs premiers mois de leur vie. Ainsi, respirer, manger, voir, sentir, grandir et s’épanouir est un véritable programme complet, à suivre et à respecter. Le dessin est tout aussi original, très coloré, rond et expressif.

L’incroyable aventure des bébés est un album, des éditions Nathan, qui propose d’écouter bébé qui donne ses impressions sur les premiers mois de sa vie, qui découvre le monde, les gens autour de lui, qui doit être aidé pour pouvoir bien grandir.