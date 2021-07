Tu ne tueras point, le recueil de Christophe Hondelatte

Tu ne tueras point est un recueil d’histoires de meurtres, de Christophe Hondelatte, Jean-Louis Tripp et Cyril Doisneau, paru aux éditions Le lombard, en juin 2021. Une bande dessinée captivante et intrigante, qui présente quelques histoires captivantes de l’émission Hondelatte raconte !

Les Deulin habitent à Maroilles, dans le Nord. Avec le lait de leurs bonnes vaches, on fait le fameux fromage qui pue. Le soir du 20 juin 1987, les enfants Deulin sont allés dormir chez leur oncle, non très loin. Le mari et la femme, Jean-Pierre et Janine ont dîné et bu une bière en regardant Champs Elysées, sur Antenne 2. Comme tous les soirs, vers 22h20, Jean-Pierre est allé faire le tour des pâtures, pour ensuite rentré se coucher près de Janine, qui s’est endormie. Mais cette nuit-là, peu avant minuit, un grand coup résonne. Jean-Pierre Deulin court dans les rues, criant « Mon dieu ». Il se précipite chez son frère qui habite la ferme d’à côté. Mais son frère ne répond pas, alors il fonce chez ses parents. Il explique à sa mère que Janine est morte, qu’elle s’est suicidée avec la carabine. Les parents prennent les choses en main, ils appellent le docteur Fontaine.

Ainsi, ce sont 10 histoires criminelles qui sont à découvrir dans ce recueil, adaptées des récits radiographiques de Christophe Hondelatte, sur Europe 1. Une plongée dans la face sombre de l’humain, retraçant dix enquêtes criminelles singulières, des faits divers surprenants, incongrus, avec des profils improbables, et pourtant… La bande dessinée revient donc sur dix affaires de choix, entre le pétage de plomb et le crime froid, calculé, le crime par pur intérêt. Les différents crimes sont bien repris, avec une narration qui permet de se faire son propre avis, de la mort d’une personne au procès et le jugement. Des histoires sordides, d’assassinats, de personnes ordinaires qui deviennent meurtriers, intéressantes et terribles. Le dessin est juste, synthétique, allant à l’essentiel, sans trop de fioritures, et pas trop caricatural, plutôt plaisant, avec un trait rond et fin.

