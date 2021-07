Depeche Mode by Anton Corbijn 81-18 : l’histoire d’une longue collaboration entre le photographe et les musiciens

L’ère new wave aura été marqué par le groupe britannique Depeche Mode, formé en 1979 par Andrew Fletcher, Martin Gore et Vince Clarke, rejoint par le chanteur Dave Gahan. Leur carrière explose avec « Just Can’t Get Enough » (1981) et se confirme 3 ans plus tard avec le tube planétaire « People Are People ». Leur synthpop plait au public qui s’arrache le tube « Personnal Jesus » tiré de l’album à succès,« Violator », en 1990. Malgré le départ du clavier Alan Wilder (1995), les disques continuent de sortir à la chaine quand les stades affichent complets tout au cours de tournées mondiales. Durant un peu plus de quatre décennies, de 1980 à 2021, Depeche Mode aura ainsi dynamité les canons de la new wave pour lui insuffler une bonne dose de rock de pop electro aux sonorités industrielles sur des rythmiques dance.

Des cheveux longs ou gominés courts, des manteaux et blouson de cuir aux tatouages et bijoux, le rocker barbu Dave Gahan invente aussi l’imagerie de DM. Depuis 1986, le photographe, vidéaste et réalisateur néerlandais Anton Corbijn a mis son esthétique intemporelle et sombre pour façonner l’univers graphique du groupe anglais. Documents d’époque, images d’archives inédites, photos en noir en blanc splendidement éclairées, pochettes aux couleurs et graphismes stylisés, on découvre au fil des 512 pages de l’ouvrage à grand format, les petites anecdotes qui entourent la réalisation des clips, itws promo et concerts. Les légendes manuscrites de l’auteur permettent de comprendre comment ces images esthétiques qui englobent toute l’iconographie de DM (photos,clips, graphisme des couvertures d’album, décors, scénographie des tournées) ont su capter l’essence de la musique et ont aidé à bâtir la popularité du groupe.