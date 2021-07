Suzette ou le grand amour est un récit graphique émouvant, sur l’amour et le couple, de Fabien Toulmé, paru aux éditions Delcourt, en juin 2021. Une bande dessinée qui présente un road trip amusant et touchant, d’une grand-mère et de sa petite-fille, deux être proche, parties en quête du grand amour.

Dans le cimetière communal, tout le monde se retire, après la cérémonie. Un couple dit au revoir à Suzette. Cette dernière remercie ses amis d’être venus. Elle vient de perdre son mari et reçoit quelques gentillesses et aides. Les deux femmes s’embrassent avant de se quitter. Puis, c’est au tour d’une jeune femme de lui dire au revoir. Elle est en couple et demande s’il y a besoin de la ramener. Suzette remercie sa puce et lui explique que Simone s’est déjà proposée. De plus, cela risque de faire un détour au jeune couple. La jeune femme affirme qu’elle aura beaucoup de boulot demain, au magasin, aussi elle passera voir Suzette dimanche. Suzette embrasse Hugo et serre sa petite-fille dans ses bras. Noémie verse une larme que sa grand-mère sèche, lui demandant si ça va aller. Noémie acquiesce et interroge Suzette en retour. La vieille dame affirme que ça va aller, qu’elle n’arrive même pas à être triste.

A travers différentes parties, c’est les vies de Suzette et de Noémie, qui sont présentées. Ainsi la première, une grand-mère, vient de perdre son mari, mais repense à son premier amour, Francesco. De son côté, Noémie et Hugo semblent avoir des difficultés à s’engager l’un envers l’autre. Ils finissent par prendre de la distance. Noémie en profite pour partir avec sa grand-mère, sur les routes d’Italie, pour retrouver le fameux Francesco. Un voyage captivant et formateur, qui va permettre aux deux femmes de se rapprocher toujours plus et d’échanger sur les expériences respectives, sur l’amour, le couple, l’engagement… L’histoire est riche, passionnante et touchante, avec ces deux femmes de générations différentes qui recherchent l’amour. La bande dessinée, malgré ses 336 pages, est plaisante à lire, avec ce road trip amusant et émouvant, bien découpé, plutôt nostalgique et plein de tendresse. Le dessin reste simple, avec un trait rond et efficace, un choix de couleurs qui offre une atmosphère plaisante et douce.

Suzette ou le grand amour est un récit complet, des éditions Delcourt, qui présente le road trip d’une grand-mère et de sa petite-fille, parties toutes les deux sur les routes d’Italie, pour retrouver un premier amour, tout en échangeant sur l’amour, le couple, l’engagement, le bonheur…