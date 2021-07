Le légendaire duo d’Akron, Ohio, publie un album en hommage aux légendes du blues du Mississippi. Un fabuleux voyage sur les rives du Mississipi pour (re)découvrir ces artistes oubliés que sont Junior Kimbrough, RL Burnside, John Lee Hooker et Mississippi Fred McDowell.

A peine sortis de la tournée la promo de Let’s Rock en décembre 2019, Dan Auerbach (chant, guitares) et Patrick Carney (batterie) se sont enfermés en studio à Nashville avec Kenny Brown et Eric Deaton, deux musiciens qui ont accompagné deux légendes du blues: Junior Kimbrough et R.L Burnside. L’idée ? Rendre la monnaie de la pièce à ces artistes qui ont inspiré les deux amis à leurs débuts. Il leur a fallu seulement 10 heures pour enregistrer ces titres au son graisseux et joyeux où la pédale fuzz s’en donne à chœur au milieu d’ingrédients rock blues vintage. Si on savait déjà à quel point leur son pouvait être brut, sale et rustique, avec Delta Kream le duo est allé encore plus loin. Voilà 11 brûlots blues rock truffés de guitares slide qui viennent transpercer le son rugueux du Mississippi. Et ce côté jam improvisation se ressent dès les premiers grondements de basse et batterie du « Crawling Kingsnake» (John Lee Hooker) en ouverture. La fusion des guitares voix sur « Stay All Night » capture de manière sensible l’essence même du blues. Il en va de même du « Sad Days, Lonely Nights » de Junior Kimbrough où les guitares ferraillent autour de la voix déchirante de Dan Auerbach. Derrière un tempo lent et régulier, les adaptations de « Louise », « Do the Romp » et « Walk with Me » paraissent fragiles et puissantes à la fois quand les harmonies vocales semblent planer en apesanteur au dessus de cette toile sonore rock blues psychédélique. On retrouve cette même sensation de lévitation hors du temps sur « Come On and Go With Me», avec cette voix envoûtante qui tantôt colle à la guitare, ou bien semble parfois être hors de contrôle. Sur « Going Down South » Dan Auerbach nous prend par surprise quand il monte dans haut les aigües avec cette surprenante voix de falsetto. « Coal Black Mattie » est une locomotive lancée à vive allure sur les rails du blues rock, une tournerie plus mélodique, plus addictive que les autres chansons. Il est impossible de passer au titre suivant tant la construction couplet refrain est totalement envoûtante, hypnotique. Difficile de décrocher. Résultat, on l’écoute en boucle, encore et encore…Le reste de l’album est calibré sur le même model : les arpèges de guitares télescopent les rythmes syncopées de batterie pour des tourneries de plus en plus entêtantes. Delta Kream est un véritable disque de blues-rock aux sonorités vintage qui combine les expériences musicales bien au-delà du cadre blues traditionnel. La bande son idéal de l’été 2021. A consommer sans modération.

Jean-Christophe Mary

« Delta Kream » (Easy Eyes Sound/Nonesuch Records)