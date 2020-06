Nos bons fromages d’Auvergne de Brugès & Valat aux Éditions De Borée

Après vous avoir présenté « Recettes d’Auvergne », me revoilà avec un nouvel ouvrage de Daniel Brugès et Christiane Valat aux Éditions De Borée, à savoir « Nos bons fromages d’Auvergne ». Vous l’aurez compris, nous restons dans les bienfaits de la gourmandise offerte par notre bon vieux terroir. Ouvrez grand les yeux, préparez vos papilles, cet ouvrage est un délice !

« Nos bons fromages d’Auvergne » : Un ouvrage gourmand, joliment illustré

Parmi les mets offerts par le terroir Auvergnat, il y a le fromage. Ah le fromage ! Comment dire, si ce n’est qu’il est difficile pour moi de faire l’impasse sur cette gourmandise à la fin d’un repas.

Le livre nous met tout de suite dans le bain avec la recette de l’aligot. Quel bonheur et quel délice surtout ! Cela m’a presque donné envie de tout laisser tomber pour aller acheter de la tomme fraîche de Cantal. Plus sérieusement, j’en raffole, vous aussi ? L’ouvrage regorge de recettes autour de nos bons fromages d’Auvergne. Le sommaire en début de livre va guider le lecteur tout au long de ce voyage culinaire. Bien entendu, on retrouve les illustrations de Daniel Brugès qui nous embarquent complètement.

Pour vous donner quelques exemples des recettes présentes dans le livre, il y a : le Gratin de poireaux et pommes de terre au Salers, les Pommes au four lardons et St-Nectaire, la Salade d’endives au bleu d’Auvergne. Sans oublier le cabillaud gratiné au bleu d’Auvergne ou encore des boulettes de viande au St-Nectaire. Les recettes sont bien résumées, il semble facile de les réaliser. Les ingrédients sont bien sûr listés et joliment représentés par un dessin de couleur pastel. Enfin, quelques anecdotes sont aussi présentes, ainsi qu’une explication sur chaque fromage vedette.

Les gourmands de fromages vont être ravis d’avoir de nouvelles idées pour réaliser des recettes à la maison. Quant à leurs hôtes, ils sont se régaler !