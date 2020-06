Recettes d’Auvergne de Brugès & Valat aux Éditions De Borée

Je suis heureuse de vous retrouver pour vous présenter le livre « Recettes d’Auvergne » de Daniel Brugès & Christiane Valat aux Éditions De Borée. Sous le charme de cet ouvrage raconté sur du papier à dessin, les illustrations me donnent envie de déguster chacun de ces mets.

J’ai découvert le talent de Daniel Brugès au travers de son ouvrage « Promenade dans mon Auvergne ». L’auteur réussit à nous embarquer complètement dans son univers et faire en sorte que nous n’ayons plus envie de le quitter. J’étais donc d’autant plus heureuse de pouvoir découvrir ce nouvel ouvrage dédié aux « Recettes d’Auvergne » qui regorge de pépites, facilement réalisables.

« Recettes d’Auvergne » : un livre de recettes illustrées

En bonne Auvergnate, je suis adepte des nombreux trésors culinaires qu’elle réserve. Une cuisine goûteuse, généreuse aussi, gourmande et sans chichis. Comme à chaque fois, j’ai été bluffée par les illustrations qui m’ont directement plongé dans mon Auvergne natale. Elles sont magnifiques ! Elles sont mises en valeur de façon raffinée, comme une histoire, une parenthèse au sein de ces terres authentiques.

On retrouve du salé, du sucré aussi. Parmi les recettes que j’ai d’ores et déjà hâte de concocter, il y a le coq au vin, le chou farci (dont je raffole) ou encore les pommes de terre au lard. Et pour le dessert, je me laisserai bien tenter par la Pachade Barabande ou Roudade ou encore les Pompets. Vous ne connaissez peut-être pas ? Je ne connaissais pas non plus avant de parcourir le livre pour tout vous dire. Aussi, je vous encourage à feuilleter ce livre, joliment mis en valeur par le pinceau de Daniel Brugès.

Chaque recette est représentée par un dessin, ce qui donne encore plus envie de se laisser tenter. Un voyage culinaire absolument divin, à parcourir encore et encore… Vos papilles vont adorer !