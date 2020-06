The Wize Wize Beasts of the Wizarding Wizdoms : Le nouveau manga de Nagabe !

Notre auteur favori du moment, le fabuleux Nagabe, nous offre un nouveau manga intitulé : The Wize Wize Beasts of the Wizarding Wizdoms. Publié chez Komikku Éditions à partir du 11 Juin, Nagabe nous sert une sorte de fable, découpée en plusieurs histoires, avec des animaux anthropomorphes en proie avec des sentiments humains nouveaux !! Un one shot à découvrir absolument, si vous ne connaissez pas encore le grand maître Nagabe !!!

Le décor :

« Il y a bien longtemps, un sorcier très puissant nommé Wizdoms, transmit aux bêtes le savoir nécessaire pour prendre forme humaine … C’est alors que naquirent les Théranthropes ! »

Les Théranthropes sont des animaux anthropomorphes qui ont bâti plusieurs écoles afin d’acquérir la connaissance et le savoir des humains. Malgré tout, ils continuent à posséder une part « animale » qui les fait agir de manière « sauvage » ou « impulsive ». C’est au moment où l’amour vient mettre son nez au milieu de tous ces grands chamboulements de genres et d’espèces, que tout part en vrille !!!

Un sentiment nouveau que les Théranthropes ont du mal à comprendre et à assimiler. Mais qui provoque sans aucun doute, de drôles de choses dans leur fort intérieur !!

Le point sur le manga :

A travers plusieurs histoires courtes, le lecteur rencontre tour à tour, des personnages en proie à des sentiments « nouveaux » et incompréhensibles . Le jeune mangaka humanise ses personnages « anthropomorphes ». De façon à ce que le savoir leur apporte également le sentiment amoureux (non genré). Un peu comme si la faiblesse (ou la force) de l’homme était le sentiment affectif, amoureux, l’attachement. Ses « bêtes » apprennent le sentiment avec l’instruction !

Les graphismes dans The Wize Wize beasts of Wizarding Wizdoms, aux Éditions Komikku sont à la hauteur du génie de leur maitre. Ils ne dénotent pas avec ses oeuvres déjà connues. Comme : « L’enfant et le maudit » , dont on notera la sortie d’un prochain tome bientôt mais également d’une histoire inédite “Le goûter”. Également « Le patron est une copine »sur le même thème . Des figures créatives mélanges d’animaux fantastiques et d’hommes que Nagabe améliore au fil de ses nouveautés !

La conclusion :

Toujours éblouissant et noir à la fois. Ce one shot manga de Nagabe enchaine des sujets forts sur le genre et le regard des autres. The Wize Wize beasts of Wizarding Wisdoms aux Éditions Komikku plonge le lecteur dans une recherche et une réflexion qui vont au delà de « l’amour « que nous connaissons ici sur Terre ! C’est sûrement le pouvoir qu’à Nagabe : faire transpirer nos cerveaux avec délicatesse et grand intérêt !