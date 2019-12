Le patron est une copine : une comédie de Nagabe !

Nagabe change de registre avec un style de manga un peu différent de son fabuleux « L’enfant et le Maudit ». Avec, « Le patron est une copine » , il nous présente aux Éditions Komikku, une comédie sentimentale, où le personnage principal cache un grand secret !!! Responsable d’une équipe dans une entreprise réputée, la nuit, il se transforme en hôtesse de bar !! De quoi nous mettre de bonne humeur pour un one shot pétillant et juste, paru le 28 Novembre 19 !

Le décor :

Vincent Falnail, un grand « gaillard » plutôt musclé, est chef de service dans une entreprise réputée !! Mais, sous ses apparences vestimentaires : costard/cravate, et ses traits masculins, certains commencent à se poser des questions … Il a, en effet, été surpris à plusieurs reprises en ayant des « comportements » efféminés !! Toute l’équipe est aux abois et essaye de comprendre ses débordements : cris stridents lorsque Danto lui fait peur, dialogue avec ses employés à propos de maquillage, parfum enivrant … La curiosité de chacun des membres de son équipe est à son comble !!!

Personne ne le sait, mais, le soir venu, après sa dure journée de travail dans l’entreprise, Vincent ne ressemble plus vraiment à ce cadre de service !!! C’est lorsqu’il enfile sa petite robe sexy et qu’il se maquille, qu’il se transforme vite en serveuse dans un bar de travestis. Et c’est ainsi qu’il se sent le mieux : complètement désinhibé avec tous ses collègues, il s’éclate !!!

Mais, un jour, Danto, un de ses subalternes au bureau, débarque dans le bar où Vincent travaille !!! C’est à une succession de malentendus, et d’évènements surprenants que Vincent va devoir faire face. Partagé entre ses « deux » vies, il va devoir faire des choix difficiles, mais également, se poser les bonnes questions quand à sa véritable identité !

Le point sur le manga :

Grâce à « Le patron est une copine » aux Éditions Komikku, le lecteur découvre l’étendu du talent de Nagabe … Après son conte noir intitulé « L’enfant et le maudit », il surprend le lecteur en présentant une véritable comédie sentimentale, hilarante et pleine de sens.

D’un côté, il aborde avec humour et légèreté, grâce à des personnages thérianthropes, cette double vie que le personnage principal est forcé de vivre. Partagé entre le regard que lui porte ceux qui l’entourent, et sa véritable nature. Il applique le célèbre adage, pour vivre heureux vivons cachés, en gardant secret son adoration pour un genre différent !

De l’autre, il expose les différents problèmes rencontrés en amitié, en amour et dans la vie personnelle, grâce à des situations cocasses !!!

Ce mélange en fait un manga pétillant à souhait que l’on prend plaisir à découvrir et à lire !!!

La conclusion :

Ce one shot, malgré son caractère amusant, soulève avec justesse les « inepties » d’une société trop souvent intolérante qui ne permet pas à ses sbires d’ Être mais de simplement « paraitre » … Nagabe, à travers ce nouveau manga, « Le patron est une copine » aux Éditions Komikku, brise tous les codes et carcans sociaux !!! Un autre côté de cet auteur de talent que l’on apprécie grandement !!!