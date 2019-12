Les bambins, la boîte de 4 puzzles par Moulin Roty

La marque Moulin Roty ne cesse de créer de nouvelles collections et de les compléter, avec de fabuleux jouets, jeux et peluches. Cette année encore plein de nouvelles découvertes sont à faire, notamment dans la collection Les bambins, avec le coffret de 4 puzzles, pour les enfants à partir de 3 ans.

Moulin Roty, marque française depuis 1972, présente un univers tendre et fantaisiste à découvrir pour les enfants. Des doudous, des jeux d’éveil pour les nouveau-nés, mais aussi des jeux et jouets pour les plus grands. Différentes gammes et des univers variés et incroyables sont ainsi à explorer, notamment Mémoire d’enfant et Les bambins.

En effet, la collection Les bambins de Mémoire d’enfant se complète avec de nouveaux puzzles à découvrir, comme le coffret de 4 puzzles. Une jolie boîte colorée, au graphisme un brin rétro, qui plaira autant aux parents qu’aux enfants, avec ses couleurs vives, ses contrastes et l’univers animalier à retrouver. Le coffret carré renferme quatre puzzles quadrilatéraux, composé chacun de dix pièces. Les pièces sont toutes de formes différentes et originales. Des pièces singulières et rigolotes, qui s’imbriquent plus facilement, pour les jeunes enfants, qui commencent leur apprentissage, quant au jeu du puzzle, pour travailler la dextérité, la motricité fine et le sens de l’observation. Les quatre puzzles sont colorés, avec une poule, un chat, un lapin et une tortue, au graphisme plaisant, plutôt rond et doux, illustrés par Aurélie Guillerey. Le puzzle est un jeu indémodable, qui plaît toujours aux enfants, et qui est ainsi revisité de manière colorée et amusante, pour offrir aux enfants, un moment de jeu et de pause, de calme et de concentration.

Le coffret de 4 puzzles Les bambins, de l’univers Mémoire d’enfant, de Moulin Roty est une boîte cadeau colorée et plaisante. Un jeu incontournable, qui plaît toujours, avec ses pièces singulières et son graphisme plaisant, à retrouver au pied du sapin de Noël…

La marque française Moulin Roty et tous ses univers fabuleux sont à retrouver ici.