Une année pour créer – Le plein de bonnes idées faciles à réaliser !

Une année pour créer est un livre de loisirs créatifs, paru aux éditions Dessain & Tolra, en octobre 2019. Un bel ouvrage de 192 pages qui invite à faire le plein de bonnes idées faciles à réaliser, tout au long de l’année à venir…

Le livre débute avec une petite introduction, qui invite à se projeter dans l’année à venir, et de penser aux grands projets à réaliser. Mais comment inviter son quotidien, est aussi une question à se poser… Ainsi, l’ouvrage propose de faire ses premiers pas dans une nouvelle pratique, ou encore de s’aérer l’esprit, en s’accordant du temps, pour créer et éveiller sa curiosité. La cuisine, le jardinage, le bien-être, la décoration, les loisirs créatifs divers sont autant de domaines qui se réinventent au cours des saisons et qui restent toujours à explorer, à découvrir différemment.

Le livre propose donc de faire le plein de DIY, de conseils et d’astuces pour embellir son intérieur, son quotidien, gâter ses proches et changer ses habitudes, tout en se faisant plaisir. Chaque saison offre son lot d’activités thématiques, ludiques et de célébrations, pour plonger dans des ambiances différentes et uniques.

Un sommaire présente les différentes parties de l’ouvrage, à commencer par l’automne et le mois d’octobre. Ainsi au fil des mois, des activités de loisirs et manuelles sont à retrouver, pour une année pleine de surprises et d’idées, de créations et de bien-être. Un cahier technique complet est à retrouver à la fin de l’ouvrage, tout comme un index thématique, un index par technique, les gabarits et des stickers. Le livre est très complet, proposant diverses activités, pour customiser, twister, recycler, découvrir les secrets des plantes, réaliser ses produits de beauté, concocter des petits plats, être dans la tendance, ou encore faire plaisir aux enfants.

Une année pour créer est un livre de loisirs créatifs, un bel ouvrage inspirant, qui propose, entre autres, de faire le plein de bonnes idées faciles à réaliser. L’année s’annonce donc passionnante et créative, pour se lancer dans des réalisations diverses et variées.