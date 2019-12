Quelles sont les méthodes les plus sûres pour sécuriser vos bitcoins ?

Après avoir atteint un pic fin de 2017 puis de chuter, les cryptomonnaies comme Bitcoin ont connu une fois de plus une hausse en 2019. Bien sûr, le nombre de piratage a également augmenté. Étant donné que de nombreux investisseurs sont nouveaux dans le système et ne savent peut-être pas comment sécuriser leurs investissements, les pirates informatiques trouvent des moyens ingénieux de voler des fonds.

Les utilisateurs peuvent perdre des bitcoins et autres tokens suite à un vol, une panne d’ordinateur, la perte de clés d’accès etc. Actuellement, le stockage de cryptomonnaies dans des porte-monnaie électroniques de type Wallet Bitcoin Luno est le plus sûr moyen de s’éviter les déconvenues. Ces « wallets » sont de plusieurs types.

Tout comme nous gardons de l’argent liquide ou des cartes dans un portefeuille physique, les bitcoins sont également stockés dans un portefeuille – un portefeuille numérique. Le porte-monnaie électronique peut être matériel ou Web. Le portefeuille peut également être placé sur un appareil mobile, sur le bureau d’un ordinateur ou être conservé en lieu sûr en imprimant sur papier les clés privées et les adresses utilisées pour l’accès. Mais dans quelle mesure ces portefeuilles numériques sont-ils sûrs ? La réponse à cette question dépend de la façon dont l’utilisateur gère son portefeuille. Chaque portefeuille contient un ensemble de clés privées sans lesquelles le propriétaire du bitcoin ne peut pas accéder à la monnaie. Le plus grand danger en matière de sécurité bitcoin est la perte ou le vol de la clé privée de l’utilisateur individuel. Sans la clé privée, l’utilisateur ne reverra jamais ses bitcoins. En plus de perdre la clé privée, un utilisateur peut également perdre ses tokens en raison d’un dysfonctionnement de l’ordinateur (crash d’un disque dur par exemple), d’un piratage ou de la perte physique d’un ordinateur où se trouve le portefeuille numérique.

Afin d’éviter ces désagréments, voici quelques solutions !

Sauvegarde

Sauvegardez tout votre portefeuille bitcoin au début et le plus souvent possible. En cas de panne d’ordinateur, un historique de sauvegardes régulières peut être le seul moyen de récupérer son argent dans un porte-monnaie numérique. Assurez-vous de sauvegarder tous les fichiers wallet.dat, puis stockez la sauvegarde dans plusieurs emplacements sécurisés (comme sur une clé USB, sur le disque dur et sur CD). De plus, définissez un mot de passe fort sur la sauvegarde.

Mises à jour logicielles

Maintenez votre logiciel à jour. Un porte-monnaie fonctionnant sur un logiciel bitcoin non mis à jour peut être une cible facile pour les pirates informatiques. La dernière version du logiciel aura un meilleur système de sécurité en place, augmentant ainsi la sécurité de vos bitcoins. Si votre logiciel est mis à jour avec les derniers correctifs de sécurité et de protocole, vous pouvez éviter une crise majeure en raison de la sécurité accrue du porte-monnaie. Mettez constamment à jour votre appareil mobile ou les systèmes d’exploitation et logiciels de votre ordinateur pour sécuriser vos bitcoins.

Multi-Signature

Le concept de multi-signature a gagné en popularité ; il implique l’approbation d’un certain nombre de personnes (disons 3 à 5) pour qu’une transaction ait lieu. Cela limite donc la menace de vol car un seul contrôle ou serveur ne peut pas effectuer les transactions (c’est-à-dire envoyer des bitcoins à une adresse ou retirer des bitcoins). Les personnes qui peuvent transiger sont déterminées au début et quand l’un d’eux veut débourser ou envoyer des pièces, il a besoin que les autres membres du groupe approuvent l’opération.