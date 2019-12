Because Potatoes un nouveau jeu Widyka

Widyka est une jeune marque qui propose des jeux fun, rapides et addictifs, pour toute la famille. La marque propose plusieurs nouveautés, notamment le jeu Because Potatoes, un jeu de cartes et d’ambiance, pour avoir la patate !

Widyka est une marque de WDK Groupe Partner, distributeur français spécialisé dans le jouet et le loisir familial depuis plus de 60 ans. Le groupe poursuit son développement, notamment en créant en 2018, la marque de jeux fun et rapides, Widyka, pour toute la famille, avec des règles de jeu simples et évolutives. Les jeux, au nombre de huit, sont rapides à mettre en place, coloré, fun et à des prix accessibles.

Pour ce Noël, France Net Infos propose de découvrir l’une des nouveautés Widyka de cette année 2019, le jeu Because Potatoes. C’est dans un petit coffret carré, simple et attrayants avec ses personnages, que se présente le jeu, qui se joue à partir de 6 ans. Quatre personnages hauts en couleurs et 100% patates sont à retrouver, Pata Slip, la vitelotte, King Potato, la frite, Pata Tapoil, la chips et Rocky Potato, la Bintje. Les personnages possèdent chacun des accessoires ou rien du tout.

La boîte se compose d’un jeu de 64 cartes et de la règle du jeu. Le principe du jeu de cartes est simple, il faut remporter un maximum de patates, soit un maximum de cartes. Après avoir mélangé les cartes, chaque joueur, entre 2 et 8, reçoit trois cartes. Le restant des cartes forme la pioche, à laisser face cacher au centre de la table. C’est le plus jeune joueur qui débute, la partie se déroule dans le sens des aiguilles d’une montre. La première carte est piochée et mise face lisible sur la table. C’est avec cette carte qu’une suite va débuter. Chacun leur tour, les joueurs vont poser une carte de leur jeu, s’il y a un élément en commun avec le personnage précédent. Cela peut être le personnage en lui-même, ou un accessoire. Les accessoires sont au nombre de trois, le gant de boxe, la couronne et le slip. Pour placer les cartes, il faut avoir un moins un point en commun. Les joueurs ont toujours trois cartes en main, une fois une carte posée, il faut en repiocher une. Le joueur qui pose une carte qui n’a rien en rapport avec la première carte, remporte la manche et toutes les cartes. Une fois la pioche épuisée, tous les joueurs comptabilisent leurs patates, et celui qui en a le plus à gagner !

La mise en place du jeu est rapide, la règle du jeu est simple et la partie amusante et rapide. Le coffret est pratique à emporter en week-end, pour une soirée ou en vacances, afin de s’amuser en famille ou entre amis. Des variantes viennent agrémenter et amener un peu plus de piquant au jeu, pour ceux qui veulent plus de fous rires.

Because Potatoes est un jeu de cartes, d’ambiance, amusant et plaisant. Un petit coffret pratique, qui peut se transporter facilement, pour des parties de jeu rapides et simples, pour rigoler en famille ou entre amis. Un jeu fun et drôle, à retrouver au pied du sapin de Noël.

La nouvelle marque de jeux fun Widyka est à retrouver ici.