Malcolm Max – Les pilleurs de sépultures

Les pilleurs de sépultures est le premier tome d’une nouvelle série au style steampunk, des éditions Delcourt, intitulé Malcolm Max. Une bande dessinée, parue en juin 2020, de Peter Menningen et Ingo Romling, empreinte d’aventures, de mystères, d’action et de surnaturel.

Londres, 1889, sur la Tamise, une goélette est ancrée dans le port. Ses cales sont remplies de corps sans vie, qui servent de domicile et de repas aux vers. Mais ces corps sont rapidement sortis des cales du bateau pour être chargés dans le canot de bord… En effet, des hommes se passent les cadavres d’un navire à l’autre, mais l’un d’eux réceptionne mal un macabre colis, le laissant tomber dans la Tamise. Un peu plus loin, sur le bord du fleuve, un jeune couple se promène. Alors que Sir Mortimer Byrne est sur le point de demander la main de la belle Lady Mabel Chadwick, celle-ci, les yeux rivés sur l’eau, se met à crier et s’enfuit. Poussé sur le rivage, le corps d’un mort enveloppé de lin a surgi à la surface de l’eau. Mais de nouveaux cris surprennent le jeune homme qui, mort d’inquiétude, tente de se frayer un chemin dans la nuit menaçante.

C’est dans un Londres victorien, avec un style steampunk, que se présentent deux personnages surprenants et étranges, formant ainsi un duo d’enquêteurs. Malcolm Max travaille pour une loge secrète, qui l’a recueilli enfant, et est chasseur de vampires, est accompagné par la belle et Charisma Myskina, demi-vampire, qui découvre le monde. C’est dans un cimetière, que débute cette histoire surprenante et assez bien construite, avec des pilleurs de sépultures et des cadavres qui disparaissent. Mais l’intrigue va rapidement mener les deux enquêteurs sur la piste d’un serial killer, qui s’en prend aux femmes. La bande dessinée est bien menée, séduisante, avec ces deux personnages charismatiques et intrigants, leur relation et les évènements qui s’enchainent, entre un récit de Jack l’éventreur et Sherlock Holmes. Le dessin est plaisant, avec un trait assez fin, moderne et élancé, offrant de belles cases travaillées et du mouvement.

Les pilleurs de sépultures est le premier tome de Malcolm Max, paru aux éditions Delcourt. Une bande dessinée surprenante et intrigante, présentant un duo d’enquêteurs étonnants, qui suivent les traces d’un serial killer dans un Londres victorien aussi captivant qu’inquiétant.