Depuis quelque temps, les appareils informatiques servent à stocker une quantité impressionnante de données. Suite à la progression technologique, professionnels et particuliers, ils utilisent les mêmes appareils pour acheter des matériels. De ce fait, l’ordinateur, la tablette et les smartphones jouent un rôle important. La sécurité informatique est-elle indispensable ? Découvrez son utilité et les risques en cas de cyberattaque.

Les causes d’une cyberattaque

Sachez qu’une cyberattaque peut être causée par le manque d’expérience du responsable. On peut inclure le cas de données insécurisées et la mauvaise gestion des mots de passe. Souvenez-vous que les mots de passe doivent être compliqués et difficiles à déchiffrer.Dans certains cas, la mobilité et la multiplication des appareils connectées à votre réseau peuvent fragiliser le pare-feu de l’ordinateur central. N’oubliez jamais qu’un cyber-harceleur peut contourner votre système de sécurité à l’aide d’un E-mail. En cliquant vers le lien non sécurisé, vous risquez de donner libre cours aux hackers.

Les conséquences d’une cyberattaque

Si un hacker arrive à s’introduire dans votre base de données, il peut accéder à tous vos mots de passe (carte bancaire et visa) ainsi que toutes les informations relatives aux stratégies de l’entreprise. Par conséquent, il peut détourner vos fonds et vider votre solde bancaire.

Comment renforcer la sécurité des appareils informatiques ?

Afin de consolider la sécurité de votre société, vous devez respecter cinq étapes essentielles.

Étape 1 : l’élaboration d’une politique de sécurité

Commencez par informer tous les employés concernant le bon usage des appareils téléphoniques ainsi que la messagerie électronique de la société. Vous devez les sensibiliser par rapport aux dangers que peuvent engendrer les liens externes non sécurisés.Saviez-vous que les malwares peuvent s’introduire dans votre base de données par le biais des logiciels ? En effet, les logiciels douteux qui ne disposent d’aucune source sécurisée privilégient l’accès des hackers dans votre base de données.Apprenez également à inventer un mot de passe fiable et difficile à craquer. Pour cela, nous vous conseillons d’utiliser un mot de passe composée de plusieurs caractères tels que « SeCuRiTy92. ! » En mélangeant les chiffres et les ponctuations, les hackers auront du mal à contourner le pare-feu de la société.

Étape 2 : informer les nouveaux venus concernant les risques d’une cyberattaque

En informant vos employés contre les risques d’une cyberattaque, vous contribuez au renforcement de votre sécurité informatique.

D’ailleurs, le gouvernement a mis en votre disposition un nouveau dispositif disponible sur Cybermalveillance.gouv. Cela vous permettra de faciliter la transmission d’informations.

Étape 3 : sauvegarder et mettre à jour les données informatiques

Sachez que toutes les informations concernant votre entreprise doivent être enregistrées dans un serveur central. Les données qui s’y trouvent doivent être mises à jour et sauvegardées quotidiennement. Ce geste vous aidera à limiter les dégâts éventuels en cas de sinistre physique tel que les incendies et les effractions.

Souvenez-vous également que les logiciels périmés peuvent affaiblir les performances de votre système de sécurité. De ce fait, vous devez toujours respecter les mises à jour de certains logiciels.

Étape 4 : instaurer et renforcer le réseau de la société

N’oubliez jamais que les cyberattaques peuvent se traduire par les ransomwares, malwares et phishing provenant de l’extérieur. En utilisant des logiciels antivirus, vous contribuez à la protection de vos données. D’ailleurs, l’accès au réseau wifi de la société doit être protégé par un mot de passe difficile à décrypter.

Étape 5 : protéger les terminaux mobiles

Protéger les terminaux mobiles revient à l’utilisation des logiciels et applications antivirus. Pour être performants, ces derniers doivent respecter les mises à jour prononcées par son éditeur. D’ailleurs, n’oubliez pas d’activer un système de verrouillage.