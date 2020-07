Je suis en CP – Ma première BD

Ma première BD est une nouvelle série de la collection vendue à plus de 3 millions d’exemplaires, Je suis en CP. Jour de kermesse est le deuxième tome paru en juin 2020, aux éditions Flammarion, pour célébrer la fin de l’année scolaire, avec tous les héros de la série.

C’est bientôt la fin de l’année scolaire et maîtresse Julie parle de la kermesse, avec ses élèves de CP. Elle explique que l’évènement aura lieu dans quinze jours, et qu’ils vont avoir beaucoup de choses à préparer. Dans la classe, les enfants sont heureux et commencent à se poser des questions. Maîtresse Julie donne à ses élèves des carnets de tickets de tombola, en demandant qui en veut. Les enfants se précipitent rapidement vers maîtresse Julie. Tout le monde en veut et tous rêvent déjà de gagner… Fatou demande ce qu’est le gros lot. Maîtresse Julie répond, avec un clin d’œil, que le gros lot est une trottinette électrique !

Les jeunes lecteurs aiment lire des BD, et les élèves aussi, eux qui commencent leur apprentissage et prennent de l’assurance. La bande dessinée est une histoire qui se raconte en images et en texte, offrant une dynamique de lecture différente, avec l’observation des cases et une chronologie à suivre. Le travail de compréhension est différent d’un simple roman, mais tout à fait intéressant et captivant. Aussi, la collection Je suis en CP se complète avec ce deuxième tome qui présente la fin d’année scolaire des élèves de CP, qui s’organisent. La joie et la bonne humeur sont à retrouver dans ce livre qui se compose de seize histoires. Les récits se lisent facilement et sont adaptés aux jeunes lecteurs, offrant un véritable confort pour ceux qui débutent, oscillant entre le texte narratif et les dialogues dans les bulles.

Jour de kermesse est le deuxième tome de la série Ma première BD – Je suis en CP, des éditions Flammarion. Un ouvrage adapté aux jeunes lecteurs, qui offre une nouvelle expérience de lecture, entre le texte narratif et les dialogues des bulles, tout en suivant les petites aventures quotidiennes des héros de la série à succès.