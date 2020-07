Hope, un polar sombre et occulte des éditions Delcourt

Hope est un polar, de Guy Adams et Jimmy Broxton, qui mêle brillamment une part sombre et la magie. Une bande dessinée, parue aux éditions Delcourt, fin mai 2020, qui présente une enquête policière bien menée, entre forces occultes et intrigue captivante.

Mallory Hope est dans une mauvaise posture, il est assis et attaché à une chaise. Face à lui, Danny Filbardi représente 110 kilos de barbaque, mais le mec n’a rien dans la caboche. Voilà déjà six mois qu’il s’est mis en tête de jouer les bookmakers parallèles au club où il bosse. Il croyait ne pas se faire griller, et ne pensait pas que son patron engagerait un détective privé pour enquêter sur la baisse inexplicable de son chiffre d’affaires. Le pire pari qu’il a fait de sa vie… Il en est autant pour Mallory, qui est venu à sa rencontre tout seul… Enfin, il n’est jamais vraiment tout seul. En effet, derrière lui, on peut distinguer une silhouette étrange et inquiétante. Seul Mallory voit cet être, bas placé. Alors, le détective, pour tenter de se défaire de ses liens, et renverser les rôles, signes des incantations, des runes. Bientôt la corde qui serrait ses poings, s’enroule autour du cou de son ravisseur qui devient captif !

Le récit est oppressant, inquiétant et malgré tout captivant, mêlant habilement le polar et la magie, qui un graphisme saisissant. Mallory Hope, détective privé a recours à la vie, dans sa vie, et doit le payer tous les jours, une lourde décision, qu’il semble assumer, tout de même, car il a perdu son enfant et sa femme. Il est d’ailleurs, toujours à la recherche de ce dernier… Alors, quand on l’appelle pour la disparition d’un garçon, il n’hésite pas, et espère pouvoir retrouver celui-là ! Son sombre passé est dévoilé, au fur et à mesure de l’enquête et de la lecture. La bande dessinée jongle ainsi très bien entre les deux genres, proposant un polar bien ficelé et des forces occultes inquiétantes. Le dessin est visuellement attrayant, travaillé en noir et blanc, offrant des planches saisissantes, très bien travaillées, avec un trait fluide et dynamique.

Hope est un récit parfaitement maîtrisé, un polar sombre et occulte, paru aux éditions Delcourt. Une bande dessinée qui mêle thriller noir et magie, dans une enquête de disparition d’enfant, qui fait remonter de sombres souvenirs au détective privé en charge de l’affaire.