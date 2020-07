Les Suds à Arles et les nuits musicales aux Alyscamps

Partagez





Les Suds à Arles, ouvrent 3 nuits musicales dans le sanctuaire romain “Les Alyscamps”. Du 16 juillet au 18 juillet, la capitale Camarguaise va recevoir “Birds on a wire”, “Sirventès” et “Ballaké Sissoko”...Le chant des cigales va avoir de la concurrence avec ces musiques du monde.

Les “Parisiens-Arlésiens” ont l’habitude du : “On va aux Champs Elysées” en parlant des Alyscamps. Frédéric Mistral, évoquait “Perdre la foi, de son enfance, est un vrai malheur, car il n’y a rien sur terre qui, pour horizon, n’a plus que le tombeau !”.

Pour l’une de ces raisons, Les Alyscamps (cité des morts), sont la nécropole remontant à l’époque romaine “Thésaurus”. À Arles, on évoque volontier le Pélerinage de Compostelle, aujourd’hui les Suds à Arles sanctuarisent les lieux, dans un esprit résolument “Musique du Monde”.

Birds on a wire…

“La jeunesse des morts”, ce titre évocateur du duo composé par Rosemary Standley & Dom La Mena, ouvrira à coup sûr le jeudi 16 juillet dès 19 h 30, la session musicale de 3 jours de fête. Leurs chansons et reprises de Jacques Brel à Gilberto Gil, ou Pink Floyd, se mêleront au titre “La Marelle” (Amarelinha), qui a été téléchargé plus de 70 000 fois sur les réseaux sociaux !.

Sirventès…

Le groupe est composé de Grégory Dargent, Etienne Gruel et Mami Théron…Les chants Occitan, labellisés en 2015 par la vidéo de Médiapart, aux suds à Arles, représentent bien cette ambiance unique du rythme saccadé régional. La teneur du terroir fera toute la différence, durant cette nuit musicale. On pensera aux troubadours du XII ème siècle et X III ème siècle, et de leurs poèmes basés, sur l’histoire du peuple. Le live aura lieu le vendredi 17 juillet à 19 h 30.

Ballaké Sissoko et sa musique couplée à Vincent Ségal…

France Musique l’avait prédit “Ils sont la musique du monde”…L’Afrique présente mais bien plus, avec une contrebasse rythmée et une cithare traditionnelle du Mali, baptisée “Kora”. Pour les habitués des concerts présentés par les Suds à Arles, on se souvient de cette nuit magique dans la cour de l’Archevêché, c’était en 2010. Le samedi 18 juillet les sons vont jongler aux Alyscamps à Arles !

Pour de plus amples informations (mesures Covid-19 et jauge du public), et pour vos réservations voici le site : http://www.suds-arles.com

Eric Fontaine