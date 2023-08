Imaginez un monde où les potions bouillonnent, les balais volent, et où les chats parlent… Dans ce monde enchanteur, Alba, une jeune sorcière espiègle, fait sa rentrée à l’école des sorciers. Mais loin des clichés de la sorcellerie sombre, le dernier livre de Stéphanie Abellan, illustré par Noémie Tricoche, nous livre une histoire riche en enseignements et en aventures.

La petite sorcière qui n’aimait pas ranger, paru aux éditions Courrier du Livre, se démarque par son originalité. Alba est confrontée à une problématique que beaucoup d’enfants (et d’adultes !) connaissent bien : le désordre. En effet, entre les vêtements éparpillés, les fioles cachées on ne sait où, la petite sorcière vit dans un chaos permanent. Or, la magie, à l’image de la vie, nécessite un certain ordre pour déployer pleinement son potentiel.

Heureusement, Xao, le chat sage et malicieux d’Alba, est là pour la guider. Avec ses formules secrètes et ses règles d’or, il enseigne à Alba que ranger n’est pas simplement une corvée mais une véritable source de bien-être. Le message est limpide : un espace rangé se répercute positivement sur notre esprit.

La petite sorcière et la magie du rangement : un voyage vers l’ordre intérieur

L’illustratrice Noémie Tricoche parvient, avec ses dessins enchanteurs, à nous transporter au cœur de cette école des sorciers hors du commun. Chaque page est une invitation à la découverte, un équilibre parfait entre humour et leçon de vie.

Le plus grand tour de magie de ce conte ? Transformer la vision du rangement ! En finissant le livre, les enfants pourraient bien ressentir l’envie irrépressible de remettre de l’ordre dans leurs affaires… et qui sait, peut-être même dans leurs idées.

La petite sorcière qui n’aimait pas ranger est donc bien plus qu’une simple histoire. C’est une aventure initiatique qui rappelle que mettre de l’ordre autour de soi, c’est aussi apaiser son esprit. Une lecture à partager, à savourer, et surtout à pratiquer. Car après tout, comme le dit si bien Xao : “La clarté de l’esprit et la paix intérieure sont indispensables pour que tes journées se passent bien. Sans cela tu seras toujours frustrée, stressée ou en colère !”. Alors, prêt(e) à ranger ?

