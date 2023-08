Atypiquement nôtre – vivre sa singularité en famille est une bande dessinée d’Elodie Crépel et Cévany, parue aux éditions Leduc, en août 2023. Un album enrichissant et libérateur, qui vient prouver que toutes les différences sont richesses et qu’elles peuvent vécues sereinement.

Pablo sort de chez la neuro-psychologue, avec sa mère. Cette dernière n’en revient pas et pense que le père ne va pas comprendre pourquoi leur fils n’est pas le meilleur de la classe, avec un QI pareil… Pablo, en entrant dans la voiture, explique à sa mère que cela n’a rien à voir et qu’elle n’a pas dû écouter la psy. La mère a bien écouté, mais elle se pose quand même des questions et s’inquiète. Un peu plus tard, lorsqu’ils arrivent à la maison, la mère répond à un appel téléphonique. Sa fille veut prendre des nouvelles. La maman explique que tout s’est bien passé, et que le frère est un surdoué. Cependant, il est loin d’être le meilleur en maths ! Pablo va devoir revoir la psy régulièrement, et cette dernière a donné les coordonnées d’une association pour échanger avec d’autres parents.

Le récit est intéressant et attendrissant, avec cette famille, autour de Pablo diagnostiqué surdoué. Mais il va s’avérer, que toute la famille va se poser des questions, car chacun semble avoir sa particularité… La bande dessinée est bien découpée, proposant trois grandes parties, autour du diagnostic, du cheminement et de l’acceptation. La bienveillance et l’écoute, tout comme l’entraide est au cœur de cet album qui propose aussi de découvrir la neuroatypie. L’ouvrage se lit assez facilement, présentant des personnages attendrissants et touchants. Il propose aussi de mieux comprendre ces personnes et de les accompagner, offrant quelques solutions. Le livre se complète, d’ailleurs, d’un questionnaire, pour savoir si l’on peut être particulier… Le dessin reste simple, plutôt rond et doux.

Atypiquement nôtre – Vivre sa singularité en famille est un ouvrage intéressant, enrichissant et bienveillant, des éditions Leduc. Un album riche qui présente une famille avec un enfant surdoué, apportant son lot de questions et de réponses, pour tous !

Lien Amazon