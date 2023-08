Besoin d’un câlin ? – 3 p’tits tours et puis lisons !

La collection 3 p’tits tours et puis lisons !, des éditions Glénat jeunesse, se complète avec ce nouveau titre, Besoin d’un câlin ?, paru fin août 2023. Un ouvrage de Géraldine collet et Jane Massey, qui vient, au travers d’une histoire courte et rythmée, proposer un peu de tendresse.

Il est expliqué que, que l’on soit petit ou grand, tout le monde a besoin, de temps en temps, d’un gros câlin ! Un jeune garçon en propose un… Même une sorcière au nez tordu, poilu et crochu peut demander à son, gentil crapaud, de venir sauter dans ses bras. Ils s’en fichent pas mal d’être ridicules… Le pirate aussi aime les petits gestes de tendresse. Dans sa barque, il parle avec des mots doux, à sa belle sirène, dont le cœur en est tout retourné ! La fée également, peut avoir besoin que quelqu’un la prenne sous son aile.

Ainsi de suite, à chaque double page, les enfants vont découvrir de nouveaux personnages et de nouvelles scènes. Des échanges pleins de tendresse, entre des personnages particuliers, qui accompagnent souvent les jeunes lecteurs, dans leur lecture. Le récit est plaisant, rythmé par une phrase qui revient à chaque fois, comme un refrain. Ainsi, ils sont invités à participer, à leur manière, à la lecture de l’histoire. Le texte est court, adapté, présentant un univers fantastique, inspiré de contes d’enfance. Il vient expliquer que tout le monde a besoin de réconfort et de câlin, à un moment donné et que tout le monde y a droit. Il n’y a pas de ridicule, même si certaines scènes du livre sont amusantes ! Le dessin reste doux, avec un trait rond et un univers doucement coloré.

Besoin d’un câlin ? est un livre de la collection 3 p’tits tours et puis lisons !, des éditions Glénat jeunesse. Un bel album qui vient expliquer, que tout le monde a besoin de réconfort et d’un câlin, de temps à autre, pour se sentir mieux, plus heureux, plus fort…

Lien Amazon