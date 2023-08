Nephilims – Sur la piste des anciens

Sur la piste des anciens est le premier tome de la nouvelle Nephilims, des éditions Le Lombard, parue en août 2023. Une bande dessinée de Sylvain Runberg, David Dusa et Stéphane Créty, qui mêle habilement le western, l’histoire et le fantastique, s’inspirant d’une ancienne légende amérindienne.

Mars 1864, en Amérique du Nord, dans les Monts Ouachita, en pleine nuit, un homme court. Il semble apeuré. L’homme tient un parchemin enroulé, dans la main. Il saute, court, enjambe, puis chute, roule, avant de se relever, de reprendre le parchemin roulé et de regarder derrière lui. Là, un craquement retenti, comme si quelque chose d’immense faisait tomber les arbres… L’homme reprend sa course et rejoint son cheval. Il tente de calmer l’animal, avant de monter dessus et de s’enfuir, pour s’en sortir. Au bout de quelques instants, il sent qu’ils sont tirés d’affaire. Puis, il jubile, car il y a du dollar à se faire avec la carte qu’il vient de récupérer. Il pense aussi que ceux qui s’en serviront y perdront leur scalp… Alors qu’il continue de fuir les Monts Ouachita, des silhouettes d’Amérindiens se profilent, regardant l’homme qui disparaît.

C’est un western original qui est à découvrir ici, mêlant ancienne légende, fantastique et histoire. En effet, le récit se déroule en pleine guerre de Sécession, avec dans le camp des unionistes de Camden, des soldats afro-américains. Leur présence étant jugée indésirable, par la plupart de leurs frères d’armes, ils doivent faire les basses besognes et les missions les plus foireuses. Ainsi, ils se retrouvent à accompagner deux scientifiques et une femme qui piste, en plein cœur du territoire des Choctaws, peuple hostile. La bande dessinée est assez bien rythmée, offrant un western bien construit et riche, appuyé sur des faits historiques. Le récit reste donc captivant, intéressant, tout en offrant sa part de fantastique et de surprises. Le dessin est tout aussi plaisant, avec un trait dynamique, qui présente de superbes paysages et un découpage puissant.

Sur la piste des anciens est le premier tome de la nouvelle série Nephilims, des éditions Le Lombard. Un album captivant et entrainant, qui propose un western original, mêlant histoire, guerre et fantastique, autour d’une ancienne légende amérindienne.

