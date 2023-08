Joris, des notes en berne, une motivation en chute libre… Vous avez reconnu ? Oui, c’est bien le protagoniste de la dernière pépite littéraire de Stéphanie Abellan, superbement mise en images par Noémie Tricoche : Le petit garçon qui n’aimait pas l’école paru aux éditions Le Courrier du Livre.

Nous sommes tous passés par là, ces matins où le chemin de l’école semblait interminable, ces après-midis où la seule perspective d’une punition nous plombait le moral. C’est exactement ce que vit Joris, ce jeune garçon à la mine triste qui considère l’école comme son pire ennemi. Mais tout est sur le point de changer…

À travers les anecdotes inspirantes de sa maîtresse et de la boulangère du coin, Joris découvre que l’échec n’est pas une fin en soi. Non, c’est un passage, parfois nécessaire, pour mieux rebondir. C’est un voyage intérieur où chaque enfant comprend qu’avec du cœur à l’ouvrage et une pointe de confiance, les montagnes peuvent être déplacées.

“Le petit garçon qui n’aimait pas l’école” : Un hymne à la confiance et au potentiel de chacun!

Les illustrations vivantes et colorées de Noémie Tricoche apportent une réelle valeur ajoutée à ce récit touchant. Chaque coup de crayon, chaque éclat de couleur retranscrit les émotions de Joris, permettant aux jeunes lecteurs de s’identifier facilement à lui.

Ce n’est pas juste un livre sur l’école. C’est une aventure, une quête de confiance en soi et de reconnaissance de ses propres talents. Parce que, oui, tout le monde a un talent, même si parfois, il est bien caché.

Ainsi, Le petit garçon qui n’aimait pas l’école se positionne comme un véritable booster de motivation, un rappel que chacun est unique, doté de compétences qui ne demandent qu’à s’épanouir. Et comme le révèle ce conte, avec du soutien, de la patience et de la persévérance, les étoiles sont à portée de main !

En bref, un incontournable pour tous les enfants (et leurs parents!) qui cherchent un peu d’inspiration et de confiance sur le chemin de l’apprentissage. Après tout, si Joris peut le faire, pourquoi pas eux?

