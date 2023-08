Didile à l’école – Ed. Kaléidoscope

Didile à l’école est un album jeunesse, d’Angélique Leone et Christine Devanier, à paraître fin août 2023, aux éditions Kaléidoscope. Une histoire touchante de rentrée scolaire, pour un crocodile qui a peur de se retrouver seul, sans amis, dans un univers qu’il ne connaît pas encore…

Au bord de la rivière du Bois Joli, dans une maison au toit rose et aux volets verts, vit la famille Croque. Au bord de l’eau Didile sanglote, car c’est son premier jour d’école et qu’il ne veut pas y aller ! Il gémit, demandant à sa maman de faire la maîtresse. Derrière lui, son papa tente de le rassurer, affirmant que l’école c’est amusant ! Didile va pouvoir rencontrer de nouveaux amis, ce qui ne pourra pas faire, s’il reste à la maison… Mais le petit crocodile reste anxieux, car il pense que personne ne voudra être son ami, car tout le monde a peur des crocodiles !

Le récit reste bien posé et tendre, présentant la rentrée d’un petit crocodile anxieux. En effet, de par sa nature, le petit animal a peur de ne pas être accepté par ses camarades, de ne pas se faire d’amis. Mais, Didile va écouter son père et tenter de passer une journée à l’école, sans pleurer. Mais ce qui devait arriver arriva ! Didile est moqué et des animaux ont peur de lui… Heureusement, un camarade va faire un pas vers lui et renverser la tendance ! L’album est doux, invitant les jeunes lecteurs à aborder les sujets de la rentrée, de la peur de l’inconnu, de l’amitié, de la solidarité, de l’entraide, de la moquerie et de l’intégration. L’histoire reste plaisante et rythmée, avec un personnage rapidement attachant, auquel les enfants peuvent s’identifier. Le dessin est tout aussi doux, avec un trait fin, des personnages expressifs, et un univers doucement coloré.

Didile à l’école est un album jeunesse touchant, des éditions Kaléidoscope. Le récit attendrissant, d’un petit crocodile courageux, qui va, malgré ses angoisses, à son premier jour d’école, pour rencontre la moquerie, l’intégration et l’amitié.

