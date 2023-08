Et si on voyageait « À la découverte de l’Europe » ?

Et si on voyageait « À la découverte de l’Europe » ? Dans ce bel album publié aux Éditions Gallimard Jeunesse Giboulées, les enfants vont suivre Théa à la découverte de 27 pays de l’Union Européenne. Au programme, une immersion totale dans son carnet de voyage, ils vont en prendre plein les yeux !

Les enfants vont découvrir les 27 pays que Théa a eus le plaisir de visiter : Danemark, Suède, Finlande, Estonie, Lettonie, Lituanie, Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Croatie, Slovénie, Autriche, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Italie, Grèce, Chypre, Malte, Espagne, Portugal, Irlande, et bien sûr la France.

Ils auront l’impression de se retrouver en immersion dans chaque pays. Le carnet de route est plus que complet, Théa partage son ressenti, ses expériences. Elle nous en dit un peu plus sur leurs coutumes, leur façon de vivre notamment. Elle n’hésite pas à partager quelques anecdotes de voyage plus sympas les unes que les autres. Le lecteur ressentira sa passion pour la découverte, et il se rendra vite compte que nos voisins ont leur propre histoire.

Accompagnée de son oncle Francis, Théa est bien décidée à partager les richesses architecturales qu’offre chaque pays. Et elles sont nombreuses ! D’ailleurs, pour la majorité d’entre elles, le lecteur aura une photo réaliste, de façon à ce qu’il puisse se projeter facilement. Théa offre également un condensé fascinant de ce qu’elle observe, on ressent cette passion qui l’anime pour le voyage.

Et il y a fort à parier que les enfants seront pressés de voyager eux aussi.

Pour l’Espagne, Théa raconte son périple dans le détail. Les villes parcourues, Barcelone et Madrid. Elle résume à merveille la façon de vivre des Espagnols. Plus encore, elle partage les monuments marquants qu’elle a pu observer et/ou visiter : la Sagrada Familia, el Parque Güell, etc. Elle fait plusieurs parenthèses, notamment un zoom sur la corrida, cette institution controversée. Puis, elle nous offre sa visite de l’Andalousie et ses merveilles en termes d’architecture et de nature.

Enfin, pour chaque pays, Théa propose son « Bloc-notes » dans lequel elle met l’essentiel à retenir : la population, la superficie, la capitale, la langue, le gouvernement, la monnaie et l’entrée dans l’Union Européenne. Soit des informations précieuses qui vont aider les enfants durant leur cursus scolaire.

Notre avis

Édouard Pflimlin nous offre un livre complet, riche en informations. Nous avions envie de saluer le travail de l’illustratrice Marion Laurent. Tout est superbe, parfaitement dosé : les images, les photos ou encore les encarts. Elle nous offre un jeu de couleurs adorable, des dessins représentatifs de chaque pays, marquants et faciles à retenir. Tout y est !

Le Hors-Série Giboulées « À la découverte de l’Europe » est un livre qui va donner envie aux enfants de voyager. Et ils n’hésiteront pas à glisser le carnet de route de Théa dans leur valise.