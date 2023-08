« Le bateau rêve » – Un album jeunesse unique !

Parmi les livres récemment sortis, il y a « Le bateau rêve », raconté par Séverine Vidal et illustré par Julien Arnal. Un album jeunesse absolument incroyable visuellement, une histoire qui invite au rêve et transporte les enfants dans un monde imaginaire, doux et poétique.

« Le bateau rêve » – Une invitation au voyage

« Le bateau rêve » est une histoire qui va transporter les enfants en plein cœur de l’imagination d’Idriss, qui se réveille chaque matin avec l’espoir que ses rêves deviennent réalité. Jusqu’à cette nuit, lorsque subjugué par des milliers de poissons qui nagent dans le ciel glacé, il décide de rejoindre son amie Simona, pour créer LA machine à suivre les rêves. Plus que jamais impliqués, ils réussissent à mettre au point « Le bateau rêve » avec l’aide de leurs amis. Et c’est sous leurs yeux émerveillés qu’Idriss et Simona s’envolent.

Vient alors une aventure rythmée par des rencontres plus extraordinaires les unes que les autres. Un voyage au cœur des songes, durant lequel les amis en prennent plein les yeux. Puis ils font la rencontre d’une petite fille adorable qui leur confie le catalogue des rêves. L’idée étant qu’ils choisissent leur rêve préféré afin qu’ils puissent s’y rendre. Et c’est ce qu’ils font ; ils se laissent guider au cœur de décors absolument fascinants. Alors qu’Idriss semble frustré de ne pas trouver le rêve des poissons volants, il se rend quand même compte que sa forêt lui manque. Ils décident donc de retourner chez eux afin de retrouver leurs amis.

Notre avis

« Le bateau rêve » est notre coup de cœur de cette rentrée littéraire 2023. Ce superbe album grand format offre une histoire et des illustrations absolument incroyables. Le duo Séverine Vidal et Julien Arnal est, sans aucun doute, unique. Et quel plaisir de retrouver la plume de l’auteure qui nous offre une histoire imaginaire des plus riches, loin du quotidien des enfants, et pourtant si proche lorsqu’on sait à quel point ils sont rêveurs. Car, qui n’a pas souhaité participer à ses rêves ?

Ces rêves qui nous transportent au cœur de lieux imaginaires, à la rencontre d’univers et de personnages inventés, créés par notre propre imagination.

Et c’est à ce moment-là qu’intervient le talent de Julien Arnal qui offre des illustrations à couper le souffle. L’univers même est fabuleux, ces animaux aux minois attachants et cette douceur qui imprègne le tout, il réussit tout cela d’une main de maître. Les illustrations sont tellement riches qu’une seule lecture ne suffira pas. En effet, il fait partie de ces livres que les enfants vont aimer parcourir encore et encore. Les détails fourmillent, ils prendront le temps de tout observer, de fouiller au cœur des décors, de commenter ce qu’ils observent. Et du coup, interagir avec l’adulte qui en prendra également plein les yeux. Les couleurs sont douces, en total accord avec la thématique du rêve. Plus encore, chaque double page mériterait d’être affichée dans une chambre d’enfant tant l’univers est fantastique.

« Le bateau rêve » fait partie de ces livres à glisser sous l’oreiller de nos enfants lorsqu’ils sont en train de dormir. Une douce façon de rallonger leur rêve alors que le soleil se lève…