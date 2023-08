L’atlas Gallimard Jeunesse – Collège et Lycée – Nouvelle Édition

Le réputé manuel « L’atlas Gallimard Jeunesse » fait peau neuve dans une version 2023/2024 à découvrir aux Éditions Gallimard Jeunesse. Alors que la rentrée approche à grands pas, il sera d’une grande aide pour les étudiants à partir de l’âge de 11 ans.

La géographie du monde et de la France

Alors que la rentrée pointe le bout de son nez, nous vous conseillons d’ajouter « L’atlas Gallimard Jeunesse » dans votre liste de livres à acheter. Fort de son succès les années précédentes – plus de 78 000 exemplaires vendus – il sera d’une aide précieuse pour jeunes qui souhaitent en savoir un peu plus sur la géographie du monde et de la France. De plus, cela va leur permettre de participer plus facilement aux programmes scolaires qui peuvent sembler compliqués, notamment en géographie.

Comment comprendre les cartes ?

Et pour les aider à se sentir en confiance, les Éditions Gallimard proposent une introduction détaillée pour qu’ils puissent comprendre les cartes et les interpréter. Plusieurs thèmes sont abordés : « Étonnante terre », « Dessiner le monde », « Faire les cartes », « Lire les cartes » et « Utiliser l’Atlas ». De véritables repères pour les plus jeunes qui découvrent la géographie, une matière difficile à appréhender, car très riche en informations.

Ils vont parcourir le manuel à la découverte du monde, du climat, de la population, l’économie, la frontière et cette France sous toutes ses coutures. Les cartographies sont riches, tout est illustré parfaitement. Des photos ont été intégrées au tout pour que ce soit encore plus parlant pour les élèves. L’essentiel à retenir a été rédigé sous forme de paragraphes. Enfin, un glossaire très complet est proposé en toute fin de livre, indispensable pour cibler les recherches.

Le livre est complet, attractif aussi et cela compte, notamment pour les étudiants qui auraient tendance à bouder la matière. Bref, n’hésitez pas à vous rendre en librairie pour le feuilleter. En attendant, il est d’ores et déjà disponible sur Amazon.

Bonne rentrée à tous !