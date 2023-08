Ourson et Pinson – Le pique-nique et autres histoires

Le pique-nique et autres histoires est le premier album d’Ourson et Pinson, de Jarvis, paru aux éditions L’école des loisirs, dans la collection Mouche, en août 2023. Un livre qui présente deux héros attachants, une belle amitié, quelques aventures et rebondissements qui feront rire et sourire.

Ça sonne. Pinson semblait être en avance. Ourson et elle avaient décidé de passer une journée formidable ensemble. Ourson, depuis son grand lit, cria qu’il arrivait. Puis, il promit qu’il ne venait pas tout juste de se réveiller ! En attendant son ami, Pinson s’installa confortablement sur les pétales d’une fleur. Elle pensait à ce qu’elle pouvait bien faire, avec Ourson, aujourd’hui. Mais Pinson tomba à la renverse ! L’oiseau se retrouva dans la fleur et ne pouvait pas en sortir. En ouvrant sa porte, Ourson s’excusa pour son retard. Il croyait que ses pattes iraient plus vite. Puis, il regarda autour de lui, il ne voyait pas Pinson…

Le petit album est très plaisant à découvrir et à lire. Il invite les jeunes lecteurs à faire la rencontre d’Ourson et Pinson, deux amis attachants et amusants. C’est au travers de quatre histoires, petites aventures, entre tendresse, amusements et émotions. Le récit est assez simple, mais détaillé et posé, adapté aux enfants qui commencent à lire seul. L’humour, la poésie et la tendresse sont au centre de cet ouvrage coup de cœur. La malice, l’espièglerie, les quiproquos et l’amitié rythment également les quatre histoires à découvrir. Il y a beaucoup de dialogues, permettant d’immerger rapidement les enfants de ce bel univers. Le dessin est rond, plaisant et assez expressif, il accompagne parfaitement le récit.

Le pique-nique et autres histoires est une nouvelle série intitulée Ourson et Pinson, des éditions L’école des loisirs. Un petit album plein de malice, de tendresse et d’humour, qui célèbre les petites aventures de l’amitié, à travers quatre histoires attendrissantes et drôles.

Lien Amazon