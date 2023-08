« Aime-toi comme tu es et illumine le monde ! » Voilà le puissant message véhiculé par le livre La Petite Gymnaste qui ne rentrait pas dans son justaucorps, un bijou signé Stéphanie Abellan et illustré avec brio par Noémie Tricoche, paru aux éditions Le courrier du Livre.

Dans un monde où la pression sociale et l’envie de se conformer sont omniprésentes, la jeune Tinie se présente comme un phare d’espoir pour tous les enfants qui ont déjà ressenti l’angoisse d’être différents. La gymnastique rythmique, une discipline majestueuse et exigeante, est au cœur de sa passion. Mais entre rêve et réalité, un obstacle majeur se dresse : la peur du jugement.

Les moqueries, les rires en coin, les chuchotements… Des armes redoutables pour une âme sensible comme celle de Tinie. Mais plutôt que de mettre en scène une énième histoire de victime, Abellan et Tricoche nous offrent une trajectoire inspirante d’émancipation et de confiance.

La Petite Gymnaste qui rayonne : quand l’acceptation de soi défie les normes

Entourée d’une maman bienveillante et d’une institutrice encourageante, Tinie apprend que le regard des autres n’est qu’un minuscule grain de sable face à la plage infinie de ses possibilités. La reine du gala de fin d’année, ce n’est pas celle qui porte le justaucorps le plus étincelant, mais celle qui brille de l’intérieur.

En filigrane, ce conte illustre l’importance de s’aimer soi-même avant de chercher l’approbation d’autrui. C’est une leçon essentielle que tous les enfants (et même les adultes !) devraient garder à l’esprit. Car une fois que l’on embrasse sa propre singularité, le monde entier s’ouvre à nous.

Les illustrations de Noémie Tricoche apportent une dimension supplémentaire à cette histoire poignante. Ses couleurs vives et ses personnages expressifs rendent chaque page du livre vivante et entraînante.

La Petite Gymnaste qui ne rentrait pas dans son justaucorps est plus qu’un livre pour enfants. C’est un manifeste pour l’acceptation de soi, un hymne à la diversité et une ode à la confiance. Un must-read pour toutes les étagères, à partager en famille, à l’école, partout où la bienveillance et l’authenticité doivent être célébrées.

Alors, à tous ceux qui se sont déjà sentis en décalage, n’oubliez pas : Aimez-vous, brillez, et le monde sera ébloui par votre lumière !

Dans la même collection :

Les autres livres / Oracles de Stephanie Abellan : Oracle D’ankaa

Retrouvez tous les livres de Stéphanie Abellan ICI >>