Un portrait fictionnel, inspiré des romans des sœurs Brontë et d’un voyage dans le Yorkshire, origine de cette famille d’artistes.

One-shot disponible le 31 Août 23 aux Éditions Steinkis.

Le décor :

Londres, 1848. Une réunion littéraire.

L’invité du jour n’est autre que George Murray Smith ! Un éditeur audacieux ayant osé publier un roman qui scandalise la société littéraire de Londres : La recluse de Wildfell Hall. Chacun est curieux d’en savoir plus, et de connaître l’auteur. Mais chacun se méprend sur son origine. Car, cette fois, ce n’est pas celui qui a écrit Jane Eyre qui en est l’écrivain. Mais bel et bien, un de ses frères, Acton Bell.

Les discussions s’animent, après cette révélation. Jamais personne n’aurait cru que la famille Bell soit composée de trois écrivains bien distincts ! L’éditeur en est particulièrement fier. Non seulement, il est le seul à les éditer, mais la frénésie autour de ces œuvres est une pure folie !!! Les livres s’écoulent à une vitesse folle, et il faut même les réimprimer pour s’attisfaire la demande.

Une valeur sûre après l’édition du premier roman : Agnés Grey, qui avait soulevé la critique et essuyé bien des impressions désagréables ! Cet Acton Bell a vraiment le don de remuer les consciences et dérange les US établis sur la condition féminine actuelle. Et si cela permettait aux femmes d’avoir des idées perverses ??? Tout ce petit monde est outré !!

S’il savait la vérité sur l’identité des Bell, ils le seraient plus encore ….

Le point sur la BD :

Paulina Spucches, à travers ce récit aux Éditions Steinkis, se penche sur le talent de la moins connue des sœurs de cette famille d’artiste. Comme un hommage trop longtemps attendu. Une notoriété ratée en son temps, par rapport à celles qui sont mondialement connues : Charlotte et Emily.

Anne, personnage solitaire et timide, pourtant possédant un style d’écriture plus « vraie, aussi bien lumineuse, qu’incisive » ayant conquis le cœur et l’âme de l’autrice de ce “Brontëana”. Paulina Spucches s’inspire de son ressenti lors de son voyage en Angleterre, dans le fief même des origines et du développement de ces esprits aussi inventifs que créatifs.

Comme un souffle d’inspiration, elle devient un mélange des talents de cette famille. Par la reconstitution des échanges entre ces sœurs, nous plongeant à l’époque Victorienne, dans les tourments de la misère patriarcale. Les combats de la famille Brontë, pour imposer et faire accepter leur féminité et leur style.

Puis en ornant les pages, par son esthétique particulière, jouxtant les véritables tableaux de peintres. On voyage dans des paysages entre Van Gogh et Gauguin !

La conclusion :

Brontëana aux Éditions Steinkis, est une reconstitution fictionelle de ce que fût le quotidien de la vie des sœurs Brontë. À une époque où les femmes n’avaient que peu de choix pour s’épanouir, le combat de ces sœurs est admirable et mérite amplement cet hommage. Grâce à cette œuvre, on comprend les origines et les différents mécanismes du talent de ces écrivaines. Le désarroi, l’entraide, l’inventivité, le féminisme naissant, bousculés par les tourments des conditions et de la vie tout simplement. Des destins hors normes​, aussi étonnants qu’inspirants !