C’est malin – J’identifie les arbres

J’identifie les arbres est un petit ouvrage de poche, de la collection c’est malin, des éditions Leduc, à paraître fin août 2023. Un guide pratique qui propose d’apprendre à reconnaître une quarantaine d’arbres incontournables. Un livre qui accompagnera tous les promeneurs curieux d’en savoir plus sur la nature qui les entoure…

Le livre débute avec un sommaire bref, court et simple. Une introduction invite à se promener en forêt, à vivre une belle expérience, qui a un petit quelque chose d’envoûtant. Un besoin de quitter la frénésie des villes, à retrouver une certaine quiétude, à se ressourcer, en quittant un monde ultraconnecté, stressant, agressif et trop rapide. Une promenade qui permet de s’imprégner d’ambiances merveilleuses, entre jeux d’ombres et de lumière, et senteurs végétales. Une invitation à découvrir un peu plus les arbres que l’on peut croiser lors de promenades, de manière simple et efficace.

En effet, le guide est assez simple d’utilisation, avec des arbres, parmi les plus courants, classés par ordre alphabétique. Après une présentation du domaine forestier français et des dix plus belles forêts de France, le livre invite à découvrir quarante-et-un arbres à la loupe ! Les fiches sont assez détaillées et agréables à découvrir. Les différents noms, la famille botanique permettent de mieux discerner l’arbre, tout comme une photographie. Son habitat reste détaillé, et un tableau vient apporter des informations sur sa longévité, rusticité, croissance, taille et silhouette générale. Les écorces, les feuilles, les fleurs et fruits trouvent aussi des informations détaillées. Des caractéristiques importantes qui permettront aussi de retrouver les arbres plus facilement, lors de promenades.

J’identifie les arbres est un petit guide pratique, de la collection C’est malin, des éditions Leduc. Un livre au format de poche qui vient accompagner les promenades en forêt. Une invitation pour identifier et nommer les arbres sur le chemin, connaître leurs secrets, leurs caractéristiques…

