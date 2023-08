Paris sportifs Suisse : ce que vous devez savoir avant de vous lancer dans cette activité

Avec l’avènement d’internet et des nouvelles technologies, les bookmakers vous permettent de parier en ligne sans avoir à vous déplacer. Depuis votre ordinateur ou votre smartphone, placer votre pari après avoir sélectionné un match. La prolifération de ces sites de paris sportifs en ligne a conduit le législateur suisse à réglementer ce secteur. Trouvez dans cette revue toutes les informations nécessaires concernant les sites de paris sportifs en Suisse.

Cadre réglementaire des paris sportifs en Suisse

La loi fédérale sur les jeux d’argent promulguée en juin 2018 reconnaît la légalité des sites de paris détenteurs d’une licence suisse. Elle exige aussi que tous les établissements de paris sportifs Suisse en ligne soient domiciliés sur le territoire national. Ainsi, ne peuvent fonctionner en toute légalité les plateformes de paris internationales qui se trouvent à l’étranger. Elles ne sont pas légalement autorisées à offrir leurs services aux parieurs domiciliés en Suisse.

L’organe chargé de contrôler les sites de paris, de superviser leurs activités et de sauvegarder des intérêts des joueurs est la commission fédérale des Maisons de Jeu (CFMJ). À cet effet, elle délivre un agrément aux bookmakers fiables et dignes de confiance. Elle travaille en synergie avec d’autres organismes à l’instar de la Commission des Loteries et Paris (Comlot) et l’autorité cantonale de surveillance des jeux d’argent (Gespa).

Quels sont les sites de paris sportifs autorisés en Suisse ?

Nous vous proposons notre top 5 des sites autorisés en Suisse.

MyStake

Ce site est adapté pour les personnes qui débutent dans les paris en ligne. Son interface est accueillante, la navigation simplifiée et fluide. Il propose des cotes élevées ainsi qu’un service de live streaming. Il est possible de parier avec des crypto-monnaies, cependant les délais de retrait sur la plateforme sont longs.

22Bet

Le site se démarque par son offre de bonus généreux : une offre de premier pari perdant remboursé à hauteur de 100 € en pari gratuit. De plus, les pronostics sportifs disponibles sur le site sont pratiques et les cotes acceptables.

Dachbet

Ce bookmaker est une référence en suisse en matière de paris sportifs. Le site séduit notamment grâce à ses cotes qui sont les meilleures du marché, ses nombreux bonus alléchants et son live streaming.

Bwin

Le site Bwin existe depuis 1997. Après de nombreuses décennies, la fiabilité et la réputation de ce bookmaker n’est plus à refaire. Le site compte plus de 11 millions d’utilisateurs à travers le monde. Il permet de parier sur plus de 50 sports, offre de multiples moyens de paiement et dispose d’une application mobile compatible avec les systèmes Android et iOS.

RoyalistPlay Sports

Mis en ligne en 2022, ce site compte plus de 27 sports dans son catalogue. Ses bonus sont généreux et ses nombreux moyens de paiement sécurisés.

Pourquoi parier sur un site autorisé ?

Parier sur un site légal vous donne droit à de nombreux avantages :

La fiabilité et la sécurité

Le site de paris agréé par la commission fédérale des Maisons de Jeu est soumis aux obligations de cette dernière. En cas de litige, le joueur peut faire appel à l’autorité de cette dernière. De même, la commission s’assure que la plateforme présente toutes les garanties nécessaires pour assurer la sécurité des parieurs et protéger leurs informations.

La diversité de l’offre de paris

Avoir la possibilité de faire plusieurs types de paris évite de maintenir le joueur dans une routine ennuyeuse. En effet, les pronostics ne se résument pas au score final de l’épreuve. Les sites de paris en ligne offrent une grande diversité en termes de type de paris. Les parieurs peuvent faire des mises sur l’identité du buteur, le nombre de points inscrits par un joueur, le nombre de sets remportés par un joueur.

En plus d’aimer le sport, vous appréciez faire des paris ? Rendez-vous sur les sites de paris sportifs en ligne agréés par la commission fédérale des Maisons de Jeu et profitez des meilleures cotes pour remporter un maximum de gains.