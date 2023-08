Dans les pas d’une autre – Jojo Moyes

Dans les pas d’une autre est le nouveau roman de Jojo Moyes, paru aux éditions Hauteville, en août 2023. L’histoire émouvante de deux femmes, que tout semble opposer, mais qui vont se trouver, présentant ainsi une belle amitié naissante.

Sam fait l’exercice de respiration que lui a conseillé son médecin. A cinq heures du matin, ses yeux sont donc rivés au plafond. En faisant cela, elle espérait empêcher des réflexions de former un nuage noir au-dessus de sa tête ! Elle inspire, bloque et expire. Elle pense à sa bonne santé, à la bonne santé de sa famille, à son chien qui ne pisse plus dans l’entrée, au fait qu’elle a encore son boulot… Mais à la pensée de son travail, Sam a l’estomac qui recommence à se nouer. Puis, elle reprend son exercice de respiration. Elle pense à ses parents, à sa mère qu’elle va voir dimanche, et aux piques qu’elle va recevoir de sa part. Elle s’imagine alors une dispute avec sa mère et tente de la renvoyer dans les cordes.

C’est avec la présentation de Sam que débute le roman. Une jeune femme qui travaille et supporte tout, la famille, les parents, le mari qui sombre… De l’autre, il y a Nisha, qui possède tout, jusqu’au jour où son mari lui demande le divorce ! C’est avec un sac de sport, malencontreusement échangé, que tout va basculer pour les deux femmes. Les héroïnes ne vont pas se rencontrer, tout de suite, malgré tout. Ainsi, il faudra patienter et découvrir ces femmes attachantes, malgré leurs différences. La lecture reste plaisant, offrant plein d’émotion, des descriptions pour se projeter, et s’immerger facilement dans cette belle histoire d’amitié et d’amour.

Dans les pas d’une autre est le nouveau roman de Jojo Moyes, paru aux éditions Hauteville. Un roman captivant, touchant, qui présente les destins quelque peu tourmentés deux femmes que tout oppose, qui vont apprendre à se connaître, à aller de l’avant…

Lien Amazon