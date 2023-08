Haba – Logic ! Games, des jeux de logique, pour la rentrée

La gamme de jeux de logique, Logic ! Games, de la marque Haba, présente un bel éventail de jeux, pour remettre les neurones dans le rythme de la rentrée ! Des jeux, pour les enfants de 4 à 7 ans, conçus pour travailler les méninges, tout en s’amusant et en affinant sa logique.

Haba, marque de jeux et jouets allemande, présente une gamme de jeu de logique parfaite, pour remettre les neurones des enfants, sur le chemin de l’école. Des petites et grandes boîtes, des sets pour débuter et d’autres pour continuer, des jeux à faire en solo sont donc à retrouver et découvrir.

Parmi cette grande gamme de jeu de logique, France Net Infos propose de partir à la découverte du jeu Où se cache Wanda ? Un jeu de logique, de recherche et d’observation. Un jeu dont le fond de la boîte se transforme en plateau de jeu. En effet, les cloisons seront à positionner correctement avant de jouer. L’enfant, à partir de 4 ans, pourra, par la suite, jouer correctement. A l’intérieur de la boîte se trouvent les règles du jeu, un livret avec les casse-têtes, des pièces de bois représentant les personnages et des objets cartonnés. Les casse-têtes évoluent, avec des niveaux de difficulté croissants. En effet, il y a de plus en plus de personnages à positionner, des objets. Les indices sont également de plus en plus détaillés, donc plus difficile à retrouver.

Où se cache Wanda ? reste un jeu amusant, permettant de développer le sens de l’observation, la logique et la représentation dans l’espace. Le livret offre également les solutions. Elles aideront les enfants dans la difficulté, et de mieux comprendre et observer, par la suite. Le décor et les personnages sont amusants, les jeunes joueurs se prennent rapidement au jeu. Il se joue seul, mais bien évidemment, un camarade ou un membre de la famille peut venir aider et jouer !

Le deuxième jeu est Les acrobasticots. Un jeu qui se joue solo, à partir de 5 ans, avec 60 casse-têtes en 3D, à reproduire. La boîte se compose des règles du jeu, d’un livret avec les casse-têtes et de pièces de bois, présentant de drôles d’asticots. Quatorze pièces de bois colorées, de formes géométriques, comme des Tétrix, sont à placer selon les modèles présentés. Les formes à reproduire se trouvent dans le livret, qui propose trois niveaux de difficulté croissants. Ils consistent à des superpositions, jusqu’à trois épaisseurs. Soixante modèles sont à reproduire. Ils invitent les enfants à développer leur sens de l’observation et de la logique. Ils travaillent également la représentation dans l’espace.

Le jeu Les acrobasticos se trouve captivant et amusant, avec les enfants qui seront ravis de relever les défis. En effet, le jeu reste assez addictif. Les bambins sont émerveillés, passent un niveau de difficulté, et restent fiers lorsqu’ils réussissent. Attention, toutes les têtes des asticots doivent apparaître sur les figures finales !

Logic ! Games est une gamme de jeux de logique, de la marque allemande Haba, qui propose ici deux jeux fabuleux, pour faire travailler les méninges des enfants, avant de reprendre l’école. Des jeux ludiques qui proposent de travailler le sens de l’observation, d’affiner sa logique et d’apprendre par soi-même.

Lien Amazon