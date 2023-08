L’évolution de l’audiologie en France

Que vous soyez un patient qui a besoin de prendre rendez-vous avec un audioprothésiste ou que vous soyez vous-même audioprothésiste, c’est un domaine du secteur médical qui connaît des changements et des améliorations. L’apogée de la pandémie de COVID-19 a mis en évidence l’importance de l’industrie médicale, ainsi que les faiblesses flagrantes et les domaines à améliorer. Alors qu’un nouveau sentiment de normalité s’installe, les audiologistes cherchent maintenant des moyens d’améliorer l’expérience des patients et de tirer parti des nombreux outils à leur disposition.

Si vous vous demandez comment les audiologistes procèdent à ces améliorations et quels changements sont attendus pour vous en tant que patient, lisez ce qui suit pour en savoir plus sur le sujet.

La collecte et le traitement des données permettent de mieux comprendre l’expérience des patients

Pour que les médecins et le système de santé dans son ensemble s’améliorent, les expériences des patients doivent être suivies, contrôlées et faire l’objet de rapports. Ce n’est qu’avec un ensemble complet d’outils de données que l’on peut identifier les tendances, les points faibles et les points à améliorer.

Parmi les questions qui font actuellement l’objet d’un suivi, non seulement dans le domaine de l’audiologie, mais aussi dans celui de l’expérience des patients en général, on peut citer les suivantes :

la facilité d’accès aux informations sur les soins de santé

si la sécurité était une priorité

s’ils ont été traités avec respect et dignité

s’ils ont eu accès aux meilleurs soins

s’ils ont bénéficié d’un soutien psychologique

s’ils ont reçu suffisamment d’informations sur les traitements/procédures

Les audiologistes peuvent examiner les résultats et les appliquer à leur cabinet, en identifiant les domaines de préoccupation des patients et en proposant des solutions efficaces.

L’augmentation de la demande a conduit les soins de santé à bout de souffle

Ce constat ne vaut pas seulement pour la France, mais pour le monde entier. La demande globale de soins de santé ne cesse d’augmenter. La France a la chance d’avoir plus de médecins et d’infirmières par personne que beaucoup d’autres pays, mais cela reste insuffisant. Des pénuries sont encore signalées et ressenties dans l’ensemble du système, dans tous les domaines de la médecine et des soins de santé.

Même si le gouvernement a mis en place de nombreuses mesures pour remédier à la pénurie de personnel dans le secteur de la santé, il ne parvient toujours pas à combler le manque. L’Europe connaît actuellement une grave pénurie d’audiologistes, ce qui place la France dans une situation délicate. Elle a donc adopté une nouvelle approche en acceptant des diplômés d’Espagne, et les résultats sont déjà visibles.

Avec environ six millions de personnes souffrant de perte auditive en France, cet afflux de professionnels est une annonce bienvenue et ne manquera pas d’améliorer l’expérience des patients. Un plus grand nombre d’audiologistes disponibles signifie des temps d’attente plus courts et une plus grande accessibilité pour les patients.

Les audioprothésistes envisagent des relations de partenariat bénéfiques

Les spécialistes/professionnels des aides auditives contribuent également à améliorer l’expérience des patients en établissant de nouveaux partenariats bénéfiques. Ces partenariats garantissent que les patients aient accès à une technologie de pointe et à des produits d’aide auditive de haute qualité. Cela signifie qu’ils sont en mesure d’offrir aux patients les marques d’appareils auditifs les plus populaires, dont la qualité et l’efficacité ont été démontrées. Du point de vue du patient, il sera rassuré de savoir qu’il a accès aux meilleurs produits du marché.

Les relations avec les partenaires peuvent être trouvées sur phonak.com/fr-fr/professionnels/devenir-un-partenaire. Si l’on considère le nombre d’outils et de services proposés par cette société, on voit clairement le type d’avantages auxquels les patients auront accès. Les professionnels n’ont pas seulement accès aux produits et aux services, mais aussi à une mine d’informations, à des formations et à bien d’autres choses encore, qui leur permettent de se tenir au courant des dernières informations susceptibles d’aider leurs patients.

Les statistiques ne mentent pas – la perte auditive est un problème bien réel

Pour comprendre les tendances et les changements dans l’expérience des patients en ce qui concerne les audiologistes, il est également important d’examiner les données dans leur ensemble. Selon l’enquête d’EuroTrak France en 2022, environ un Français sur dix souffre actuellement d’une forme ou d’une autre de perte auditive. C’est un chiffre assez choquant, qui montre aussi à quel point ce domaine des soins de santé est important. Les statistiques augmentent avec l’âge, puisque 33 % des personnes interrogées âgées de 74 ans et plus déclarent souffrir d’une forme ou d’une autre de perte auditive.

Ces chiffres ont entraîné une augmentation de l’utilisation des appareils auditifs, ce qui, une fois de plus, met à rude épreuve un système déjà débordé. Les appareils auditifs pouvant améliorer la vie d’une personne, il est important que les patients soient examinés rapidement. Un appareil auditif bien adapté et de bonne qualité peut les aider à mieux dormir, réduire les risques de dépression, leur permettre de participer aux activités quotidiennes et même améliorer leurs relations.

Les besoins des patients au premier plan

Alors que le système de santé français continue de subir des pressions, il est clair que l’accent doit être mis sur des soins de qualité pour les patients, fournis en temps voulu. La communauté des malentendants n’est qu’une pièce du grand puzzle des soins de santé qui change et apprend à faire face à la nouvelle normalité.