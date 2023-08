Webster & Jones Agents du 102 est un album de Jean-Marc Lainé et Laurent Zimny, à paraître aux éditions Dargaud, en septembre 2023. Une bande dessinée de science-fiction trépidante et bien construite, qui offre une aventure incroyable et des héros hauts en couleurs.

1956, quelque part au-dessus de la forêt Amazonienne, un avion survole les lieux. A l’intérieur, quatre personnages, le pilote, le copilote, un homme de terrain et un bureaucrate. Ce dernier ne sait pas vraiment ce qu’il fait ici. En effet, il n’est pas un homme de terrain et déteste être loin de son bureau… L’aventurier explique que lui n’aime pas prendre l’avion ! Puis, par la fenêtre, ils finissent par apercevoir un étrange appareil en train de décoller. Le bureaucrate est content, et demande à rentrer ! Mais le copilote explique qu’il faudrait s’approcher. L’aventurier, avec un appareil photo dans les mains demande si cela est vraiment nécessaire. Les agents doivent seulement prendre quelques photos et repartir. Ils pensent avoir assez de preuves pour leurs supérieurs… Mais ils semblent rapidement pris en chasse par d’autres véhicules aériens.

Le récit est dense, plutôt bien mené, invitant à suivre deux agents, Webster et Jones, dans une aventure palpitante. Un binôme haut en couleur qui va enquêter sur la disparition de cet avion disparu au-dessus de la forêt Amazonienne, trois mois plus tôt. L’aventure ne fait que commencer, lorsqu’ils découvrent sur place une base surprenante, du troisième Reich, avec des vaisseaux incroyables. C’est de péripétie en péripétie que les deux héros vont découvrir ce qui se trame et tenter de sauver la Terre. La bande dessinée est pleine de surprise, avec un binôme atypique, des dialogues drôles, des évènements incroyables, de révélations, des références… L’aventure reste survitaminée et captivante, haletante et punchy. Le dessin est particulier, offrant un univers rond, doux, parfois minimaliste, mais très agréable et intense.

Webster & Jones Agents du 102 est un récit complet de science-fiction des éditions Dargaud. Un album haletant et captivant, une aventure trépidante de deux agents hauts en couleur, contre des néo-nazistes qui veulent conquérir le monde…

