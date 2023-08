Antoine Dupont – Je serai rugbyman est la première autobiographie d’Antoine Dupont, capitaine du XV de France. Un album paru aux éditions Marabulles, fin août 2023, qui vient présenter la vie du jeune prodige et modèle pour la nouvelle génération.

Stade de France, le 3 février 2018, un match oppose la France et l’Irlande. Dupont sort le ballon ovale de la mêlée. Mais un peu plus loin il est plaqué, il ne se relève pas. Des douleurs au genou le lancent… Le jeune joueur se voit ramener dans les vestiaires, il semble déçu. Quelques années auparavant, le gamin était surnommé Toto. Il attendait dans les vestiaires. Son grand frère était venu le chercher, avant d’annoncer à l’entraîneur, qu’il mettait son maillot. Quelques instants après, le jeune garçon était sur le terrain, le ballon ovale à la main, prêt à marquer un essai. Son grand frère le félicitait, tandis qu’Antoine se languissait de pouvoir réellement jouer dans l’équipe. Avec un sourire malicieux, son frère répondait qu’il était encore trop petit et qu’il fallait patienter !

L’envie de jouer au rugby lui prend tout petit, alors même qu’il n’a pas le droit d’intégrer l’équipe de son frère. Mais le jeune Antoine, n’en fait qu’à sa tête, bien déterminé à devenir un rugbyman ! Ainsi, la bande dessinée présente des tranches de vie décisives et importantes de la vie d’Antoine Dupont. Son histoire avec le rugby est pleine de rebondissements, entre entraînements, blessures, matchs, défaites et victoires. Le moral d’acier et l’envie de toujours faire mieux sont au cœur de ce récit intéressant et captivant. Il présente un jeune homme au moral de battant, malgré quelques bas. Un parcours avec des moments marquants qui vont aussi déterminer la trajectoire du futur capitaine de l’équipe de France de rugby. Le dessin reste assez simple, plutôt rond, sans réellement de fioritures, allant ainsi à l’essentiel.

Antoine Dupont – Je serai rugbyman est un album autobiographique, paru aux éditions Marabulles. Aidé de Caroline Capodanno et Elisa Casucci, il se livre sur son parcours exceptionnel de jeune prodige du ballon ovale, à travers ses entraînements, ses réussites, ses défaites, ses blessures…

