Partagez





Depuis 18 ans Jean-Claude Romand ment.

Il prétend être chercheur à l’INSERM (Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale) puis à l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé).

Le 9 janvier 1993, à court de ressources financières, il assassine femme, enfants et parents.

De ce fait-divers macabre Mitch Hooper conçoit un thriller psychologique à l’humour noir à la fois fascinant et glaçant. Alors que la scène se découvre, un coup de feu retentit. Le ton est donné. Le silence est lourd, comme les pas de Jean qui sort de la maison le fusil à la main. Il s’assoit sur le banc de la terrasse, le regard vide, prêt à en finir. L’effroi, la peur, la lâcheté, la première tentative est un échec. À la seconde, Jean est interrompu par la visite de son ami Marc qui vient de se faire larguer.

Un banc, deux chaises, une lumière crue, le décor aseptisé est posé. Tout est figé sous “Le Poids du Mensonge”. Mitch Hooper épure sa mise à scène pour mieux nous confronter à un cinquième personnage omniscient. Le silence. L’horreur tapie dans les non-dits.

De spectateur à voyeur, on se laisse happer par les zones d’ombres. Attiré par ce couple d’amis antipathiques qui suintent l’hypocrisie. Au-delà du fait-divers, c’est le portrait clinique d’une société pervertie par l’image de soi. Une plongée sans filtre dans une psyché collective où le devoir de réussite prévaut sur son bien-être. Complice d’un drame naissant, on devient témoin de nos propres failles refoulées. Les vérités blessent, les mensonges tuent.

Le naturel des comédiens se marrie à merveille avec le regard froid et sans concession de Mitch Hooper. “Le Poids du Mensonge” est un long et sublime plan-séquence digne de Michaël Haneke. Radical et jouissif à la fois.

Le Poids du Mensonge

au Théâtre La Manufacture des Abbesses, jusqu’au 15 octobre.