L’oracle des synchronicités d’Etan Ilfed aux éditions Trajectoire

Etan Ilfed est fasciné par la puissance de l’imaginaire et du symbolisme et c’est ainsi qu’il a imaginé L’Oracle des synchronicités paru aux éditions Trajectoire. Un très beau coffret divinatoire à offrir (ou s’offrir).

L’oracle des Synchronicités

Et si un oracle vous révélait les significations essentielles dissimulées dans les coïncidences de votre existence ? Seriez vous tenté de comprendre pourquoi “ces coïncidences” vous arrivent-t-elle ? Êtes vous prêt à prendre conscience de leur pertinence et à avancer dans votre vie ? Découvrez alors le coffret de l’oracle des synchronicités qui devraient vous éclairer votre lanterne !

Le coffret L’oracle des synchronicités paru aux éditions Trajectoire est composé de 57 cartes hexagonales ainsi que du livre explicatif de 80 pages. C’est une véritable invention que d’avoir pour une fois des cartes hexagonales. Cela change assurément, et cela intrigue surtout. Sur chaque carte, il y a 8 symboles différents. Nous pouvons procéder à plusieurs tirages.

Les tirages de l’Oracle des Synchronicités

La question simple

Le tout premier, et le plus simple, est de poser une question et de tirer 2 cartes et voir s’il y a un symbole en commun, sachant qu’au total il y a 57 symboles. J’avoue que ce tirage est assez “marrant” dans le sens où lorsque l’on pose réellement bien sa question, on découvre avec stupéfaction que l’on a bel et bien tiré 2 symboles identiques. Si vous ne trouvez aucun symbole identique, réessayez en modifiant votre question.

Explorer les liens entre 2 personnes ou deux objets

Dans un tout autre type de tirage, vous pourriez explorer le lien entre deux personnes ou objets. Il suffit, pour deux personnes par exemple de tirer chacune une carte et de voir quel symbole les relient l’une à l’autre. Vous n’êtes pas obligé de poser une question, mais si vous voulez savoir la nature spécifique de la relation entre ces deux personnes, il est fortement conseillé d’en poser une.

le tirage de la combinaison classique

Dans le tirage de la combinaison classique, il faudra tirer 7 cartes. La carte 1 à 2 permettront de voir le profil énergétique de la personne (et son passé). La carte 3 et 4 permettront de savoir à quel stade la personne est (donc son présent). la carte 5 et 6 permettront quant à elle de déterminer quelle direction la personne prendra. Il suffira ensuite de disposer les cartes en rond afin de former un hexagone qui formeront le cercle d’intuition. Etudiez chaque synchronicité entre les cartes 1 et 2, 3 et 4 et 5 et 6. On tire une dernière carte que l’on mettra au milieu. Il faudra alors rechercher les 6 synchronicités entre la carte finale (la 7) et les autres aux alentours. S’il y a un symbole émergent, celui ci doit vous offrir une base de méditation et de réflexion. S’il y en a deux votre réflexion devra porter sur les 2.

Si on regarde bien ma photo d’un tirage que j’ai réalisé, il y a énormément de symboles en commun entre les cartes ! Reste maintenant à analyser le tout et découvrir le message final des cartes !

Comment lire les symboles ?

Il y a plusieurs façons de lire les symboles. Tout d’abord, vous aurez des mots clés qui sont associés au symbole. Ensuite vous aurez leur symbolisme, celui qui va devoir raisonner en vous. Chaque symbole vous invitera à réfléchir à ce que vous devez faire. Et en dernier lieu, on vous invitera à une méditation spécifique à ce symbole. A vous de voir quelle partie vous concernera en fonction de la question ou du tirage que vous ferez.

Cet oracle est assez surprenant et surtout il vise vraiment juste. On est relativement surprise par la quantité de synchronicités que l’on peut avoir (et pourtant si on en croit les probabilités, on ne devrait pas avoir autant de chances que cela !). Avec l’oracle des synchronicités, on ouvre (enfin) les yeux sur ce qui était caché auparavant. On adore !

Etan Ilfed

Etan Ilfed est aussi l’auteur des ouvrages Duchamps Vs Einstein et Au delà de l’art contemporain. Il est diplômé en physique de Standford University. Maitre des échecs aux Etats Unis, il a inventé les échecs sous l’eau.