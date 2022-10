Quelle joie de vous retrouver aujourd’hui pour vous présenter le calendrier de l’Avent Compagnie de Provence 2022 qui m’avait tant plu l’année dernière. Je dois dire qu’il m’a carrément surprise cette année, notamment par son esthétisme fun et décalé made in OMY, qui nous offre une version de la Provence haute en couleur !

Compagnie de Provence x OMY, cela donne quoi ?

Compagnie de Provence ne fait pas semblant lorsqu’il s’agit de confectionner leur calendrier de l’Avent. Il y a toujours de la recherche dans l’esthétisme dévoilé, en rapport avec le bel esprit pétillant de la marque, et ça c’est vraiment chouette.

Pour 2022, Compagnie de Provence ne pouvait pas mieux s’entourer pour illustrer cette joie de vivre qui les anime, puisque c’est OMY qu’ils ont choisi pour le design de leur calendrier de l’Avent. Ah, OMY, que dire si ce n’est que je suis fan de leurs graphismes depuis leurs débuts. Ils ne manquent pas d’imagination pour créer des univers drôles et décalés. Pas étonnant donc que le calendrier de l’Avent Compagnie de Provence 2022 soit aussi fun.

Il a la particularité de se dévoiler au fur et à mesure qu’on l’observe, car il regorge de petits détails. On retrouve la représentation d’un village provençal dans lequel on fait la connaissance de délicieux personnages, les soins de Compagnie de Provence qui s’animent, jouent et rigolent ensemble. OMY n’a pas fait les choses à moitié pour mettre en valeur la marque. Ici, la Provence est illustrée de façon unique pour le plus grand plaisir des Provençaux qui reconnaîtront sûrement quelques monuments.

Si vous avez envie de vous emparer du calendrier de l’Avent Compagnie de Provence 2022 x OMY rendez-vous chez SEPHORA.

Calendrier de l’Avent Compagnie de Provence 2022

L’année dernière, Compagnie de Provence nous proposait 25 cases. Cette année, la marque a souhaité faire différemment en glissant un format full size dans son calendrier ! C’est donc au cœur de ce grand cherche et trouve qui déborde d’énergie que l’on va découvrir différents produits de la marque à commencer par des huiles provençales, des savons liquides, des crèmes pour les mains, le corps également. Soit, quelques essentiels de la marque qui vont nous permettre de la découvrir plus en détail. Côté parfums, la marque nous gâte également : agrumes, verveine fraîche, pamplemousse, bois d’olivier, algue velours, rose sauvage, avis lavande, etc. Sans oublier, l’hydratation, avec des soins à base de karité pour la grande majorité.

Le calendrier de l’Avent Compagnie de Provence, c’est la certitude d’avoir le sourire tous les jours du mois de décembre en découvrant ce qui se cache derrière chaque case. OMY participe à mettre en avant cette jolie marque de Provence en faisant ressortir son humour et sa joie de vivre.