OneSwap NFT Marketplace : Quand l’art rencontre la DeFi

Le 29 septembre, OneSwap, un échange décentralisé déployé sur la CoinEx Smart Chain (CSC) de CoinEx, a lancé la “NFT Marketplace”, une combinaison de l’art et de la finance décentralisée (DeFi) innovante de CoinEx pour donner du pouvoir aux artistes, promouvoir la coopération et encourager le commerce créatif.

Parmi tous les NFTs, les CryptoPunks sont peut-être ceux qui impressionnent le plus les adeptes des NFT en tant qu’avatars d’une valeur inestimable, malgré le doute grandissant à la suite de sa sensation du jour au lendemain. Un rapport de NFTGo a montré que le segment NFT a une capitalisation boursière de 22,56 milliards de dollars, ce qui représente 18 % de l’ensemble de l’industrie crypto. Pendant un marché baissier, même les NFTs de premier ordre ont vu leur prix baisser, ce qui a découragé ceux qui rêvaient de devenir millionnaires grâce aux NFTs du jour au lendemain. La valeur fondamentale des NFT réside-t-elle simplement dans la production de millionnaires ? Par rapport aux produits dérivés classiques tels que les contrats et l’effet de levier, les NFT ne sont manifestement pas les produits les plus adaptés à la constitution rapide d’un patrimoine.

Ce qui distingue vraiment les NFTs, ce sont leurs propriétés non fongibles, c’est-à-dire leur capacité à constituer une preuve de propriété unique et immuable. Contrairement à la conversion équivalente d’un billet de 100 dollars en un autre, les NFTs peuvent être considérés comme la preuve de propriété d’un bien physique, ce qui rend chaque bien physique unique.

La capacité de prouver la propriété de quoi que ce soit dans le monde crypto est exactement ce qui rend le NFT irremplaçable. Les NFT fournissent aux détenteurs un enregistrement électronique de l’authenticité et de la propriété des biens virtuels, tels que les avatars, les peintures et les chansons. Les biens virtuels, dotés d’un NFT unique, auront la valeur d’un échange et d’une circulation, suivis par l’émergence de plateformes qui agissent comme un pont de transactions NFT entre acheteurs et vendeurs.

OneSwap NFT Marketplace est une de ces plateformes où les artistes et les collectionneurs peuvent créer et échanger des NFT.s Une place de marché NFT classique prélève entre 2,5 % et 15 % de la transaction, tandis que OneSwap NFT Marketplace ramène ce taux à 2 %. Sur la place de marché, les créateurs de NFTs originaux peuvent fixer les redevances NFT dans une fourchette de 0 à 10 %, et les utilisateurs peuvent monnayer les NFTs après avoir payé les frais de gaz

De gros prix offerts pour les transactions NFT

Pour célébrer le lancement officiel de OneSwap NFT Marketplace, bienvenue à l’événement de trading et profitez de cadeaux !

Durée de l’événement : du 29 septembre au 7 octobre

Règles :

Les utilisateurs peuvent obtenir des récompenses sous forme de CET lorsqu’ils effectuent une transaction NFT de plus de 10 $ pendant l’événement ; Une adresse ne peut participer qu’une seule fois, et les transactions connectées liées à cette adresse ne seront pas récompensées.

Lien : https://www.oneswap.net/cet/nfts

Vente aux enchères façon anglaise

En plus des fonctions de base pour la frappe et l’échange de NFTs, OneSwap NFT Marketplace suit le système des enchères à l’anglaise, une enchère dynamique ascendante à criée ouverte. Pendant la période de confirmation des offres, les soumissionnaires intéressés commencent à placer leurs offres respectives pour le NFT dans l’ordre croissant jusqu’à ce que l’offre la plus élevée l’emporte. Il existe également certaines circonstances particulières dans l’enchère à l’anglaise. Par exemple, s’il s’avère que le soumissionnaire qui remporte le NFT n’a pas suffisamment d’actifs dans son adresse, le NFT sera attribué au deuxième meilleur enchérisseur. Si l’enchérisseur ayant fait la deuxième meilleure offre ne peut toujours pas payer le NFT, celui-ci sera attribué au troisième meilleur enchérisseur. S’il n’y a pas d’acheteur qualifié (avec une offre supérieure à l’offre d’ouverture) à la fin, l’enchère sera interrompue.

Comme la valeur des NFTs évolue avec le marché, il est difficile pour les vendeurs ordinaires de déterminer avec précision le prix de leurs NFTs. Un prix approprié doit être fixé pour les transactions NFT afin de ne pas décourager les acheteurs potentiels ou causer une perte.

La vente aux enchères à l’anglaise peut effectivement épargner aux détenteurs de NFT les soucis susmentionnés. Les détenteurs peuvent fixer le prix de départ des NFT au niveau le plus bas qu’ils jugent acceptable, laissant les autres considérations au marché, et les acheteurs feront continuellement monter le prix lors des enchères.

Les acheteurs prendront un plaisir similaire à celui d’un jeu à enchérir. Le processus d’équilibrage entre une offre raisonnable et une offre compétitive ressemble à un jeu de marchandage.

La vente aux enchères à l’anglaise donne aux acheteurs et aux vendeurs l’occasion de déterminer ensemble la valeur des NFTs, et leur donne également un sentiment de participation et de réussite.

En tant que première place de marché NFT sur la CSC, OneSwap NFT Marketplace sera également le témoin de la cotation du CoinEx Rugby Players NFT co-brandé par CoinEx et RLWC. Nous sommes impatients d’explorer et de construire une nouvelle ère de NFTs avec vous.